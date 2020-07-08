Замок-музей Ласточкино гнездо хотели облицевать китайским керамогранитом

Открытую веранду замка-музея Ласточкино гнездо в Ялте хотели облицевать дешевым китайским керамогранитом. В фасадных решениях подрядчик использовал вместо меди оцинкованное железо.

- На эксплуатируемой кровле второго этажа проектом предусмотрено обустройство верхнего покрытия из обычного керамогранита - самого дешевого, китайского, - отметил во время выездного заседания на объекты ФЦП министр строительства Крыма Михаил Храмов. - Заказчику поручено пересмотреть это техническое решение и найти возможность укладки там гранита. Есть замечания по водоотливам, к покрытию парапетов.

Тем не менее, по выполнению проекта к подрядчику нет замечаний. Первый этап реставрации замка-музея Ласточкино гнездо по графику будет завершен до конца года.

- Подрядчику предложено заменить ряд материалов, указанных в проекте, на более дорогостоящие. Это плитка для облицовки кровли. Для фасадных решений - с оцинковки поменять на медь. В рамках контракта деньги на это есть. Поэтому подрядчик в ближайшее время откорректирует проект, - заверил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

На первый этап реконструкции замка выделено около 80 миллионов рублей. Уже выполнено работ на 40 миллионов.

Напомним, что Ласточкино гнездо закрыли для посещения в августе 2019 года. Объект культурного наследия федерального значения подлежал реконструкции по ФЦП, на что предусмотрено 132,4 миллиона рублей. Сперва работы планировалось завершить до конца 2017 года.

В украинской юрисдикции в замке находился итальянский ресторан первого совместного предприятия на территории Крыма «Ялта-Верона». Внутренний интерьер не представлял культурной ценности, но панорамная видовая площадка над морем изначально была в свободном доступе для туристов.

Изображение достопримечательности украшает памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению полуострова с Россией.

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