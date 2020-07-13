2020-07-13T11:54:35+03:00
Общество

В Алуште на месте крепости Алустон открыли новый объект для туристов

В музее под открытым небом появились фотозоны с макетами вооружения [фото]
Надежда ДАЦЮК
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В Алуште появился музей под открытым небомВ Алуште появился музей под открытым небомФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Алуште на территории средневековой крепости VI-XV веков открылся музей под открытым небом. На площади более одного гектара сделали деревянные настилы с перилами, разместили необычные информационные стенды в виде старинных телег с сеном, а также установили макет крепости 8 метров в диаметре.

Туристы могут увидеть экспозицию археологических находок, найденных при раскопках Алустона. Среди них - большие керамические бочки пифосы, в которых древние греки хранили оливковое масло, вино и другие продукты; также представлены макеты вооружения средних веков.

С помощью мастеров можно освоить азы гончарного дела Фото: Виталий ПАРУБОВ

С помощью мастеров можно освоить азы гончарного делаФото: Виталий ПАРУБОВ

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что музей под открытым небом - это муниципальный проект, который помогли реализовать предприниматели историки краеведы, маркетологи и экскурсоводы.

Местные власти отмечают, что до благоустройства объекта крепость не пользовалась популярностью у туристов. Теперь же здесь есть атмосфера средневековья: щиты, штандарты, фотозоны с макетами вооружения, а также информационные стенды, на которых можно узнать о таврах, древнегреческом мифе об Ифигении, о готах - германском племени, которое составило первый гарнизон византийского Алустона.

Около каждого предмета есть информационная табличка Фото: Виталий ПАРУБОВ

Около каждого предмета есть информационная табличкаФото: Виталий ПАРУБОВ

Для туристов также открыта экспозиция изобретений XV века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе более 20 изобретений средневековых инженеров. Здесь представлены прообразы подъемного крана, велосипеда, швейной машины, прожектора, таймера и даже танка в виде бронированного фургона с пушками, который был изобретен Леонардо да Винчи. Для посетителей музея будут проводиться экскурсии.

Экспозиция изобретений XV века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе изобретения средневековых инженеров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Экспозиция изобретений XV века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе изобретения средневековых инженеровФото: Виталий ПАРУБОВ

Инициатор проекта, советник главы администрации Алушты Михаил Красненков сообщил, что экспозиция музея будет постоянно расширяться, в ближайших планах создание интерактивных зон с участием ремесленников - гончаров, кузнецов, а также исторических реконструкторов.

Теперь Алустон будет привлекать больше туристов, уверены власти города Фото: Виталий ПАРУБОВ

Теперь Алустон будет привлекать больше туристов, уверены власти городаФото: Виталий ПАРУБОВ

Макет крепости 8 метров в диаметре Фото: Виталий ПАРУБОВ

Макет крепости 8 метров в диаметреФото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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