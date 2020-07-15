На каких пляжах Крыма можно отдыхать туристам в курортном сезоне 2020

С 1 июля в Крыму официально открылся курортный сезон для туристов из России. А поскольку все дома отдыха, отели и санатории официально заработали только со второго месяца лета, крымские пляжи заметно пустовали. Сейчас же поток туристов на полуострове растет с каждым днем, и свободных мест на пляжах почти не найти.

Пляжи Крымского полуострова растянулись на 450 километров, и лишь одну четвертую их часть можно считать благоустроенными. Остальные остаются «дикими». Так как же определить, какие пляжи считаются безопасными, а какие лучше обходить стороной?

Из 445 существующих пляжей сегодня в Крыму официально открыто около трехсот.

- Пляжи могут быть открыты для туристов, но всегда нужно обращать внимание на стенд перед входом, где указана вся необходимая информация (температура воды, информация о службах спасения и т.д.), - рассказывают КП-Крым в пресс-службе местного главка МЧС. - Если стенд гласит, что пляж закрыт, то купаться здесь небезопасно.

Гостей полуотсрова просят обращать внимание на наличие спасательного поста и спасательной вышки, рядом с которой должен стоять флаг. Если он желтого цвета - купаться разрешено, если красного - запрещено. Наличие спасателей - также один из обязательных критериев для открытых пляжей.

Однако в республике еще полно мест, не предназначенных для купания. Некоторые пляжи закрыты из-за отсутствия спасателей, некоторые - не соответствуют нормам.

Но помимо технических нарушений, могут быть и природные. В последнее время на береговых склонах участились оползни и обвалы. На таких пляжах установили предупреждающие таблички.

КАКИЕ ПЛЯЖИ КРЫМА ПОДВЕРЖЕНЫ ОПОЛЗНЯМ И ОБВАЛАМ

Южный берег Крыма:

- пляж на отрезке от мыса Херсонес до мыса Фиолент и бухты Ласпи;

- мыс Ифигения;

- мыс Кошка;

- Зеленый мыс;

- мыс Никита.

Юго-восточный берег Крыма:

- мыс Чобан-Куле;

- мыс Ай-Фока;

- мыс Пуль-Оба;

- мыс Алчак;

- мыс Меганом;

- подножие Карадага;

- отрезок побережья от Коктебеля до мыса Киик-Атлама.

Западное побережье Крыма:

- Учкуевка и далее от мыса Лукулл до поселка Угловое;

- поселки Песчаное (Бахчисарайский район), Береговое и Николаевка (Симферопольский район).

Побережье Керченского полуострова (Азовское побережье):

- мыс Голубиный;

От мыса Фонарь до мыса Бакланов;

- от мыса Бакланов до мыса Тархан;

- мыс Зюк;

- мыс Китен (районы поселка Заводской и поселка Семеновка).

Побережье Керченского пролива и Черное море:

- от села Героевское до озера Тобечик;

- мыс Такил;

- Черноморское побережье от мыса Такил до Кыз-Аульского маяка.

А КАК У ДРУГИХ

После коронавируса многим не хватает денег даже на море. Есть ли хоть какой-то шанс искупаться в Хабаровске? Оказывается, официально - нет. По информации Роспотребнадзора, всплеск инфекций-то никто не отменял, поэтому о разрешениях в этом сезоне никто и не заикался, купаться можно только бесстрашным, сообщает «КП-Хабаровск». Кроме этого, скорость реки Амур около пяти километров в час, а это делает купание крайне опасным, поэтому единственный шанс поплавать - это поплавать на лодке. Но и здесь без оговорок не обошлось: купаться нужно только в специальных местах и со спасательными жилетами.

Город на Неве хоть и славится огромным количеством рек и каналов, но вот количеством безопасных водоемов для купания похвастаться вряд ли сможет. Здесь остается только созерцать. Судя по проверкам Роспотребнадзора, за последнее десять лет водоем, пригодный для купания, появлялся в Петербурге всего раза четыре. А в нелегком карантинном 2020-ом, когда вся надежда только на локальный отдых, Петербург снова остается без водоемов. При этом в городе действуют 24 официальных пляжа, но на них купаться запрещено, сообщают коллеги из «КП-Санкт-Петербург».

В Челябинске есть несколько озер. Есть пляжи, которые открыты, но в таких условиях желание купаться резко отпадает. Но стоит обратить внимание на новый городской пляж рядом с Изумрудным карьером. Посетителей там много, но при этом и дистанция соблюдается. Как пишет «КП-Челябинск», там даже песок чистый настолько, что можно позагорать и без лежака. Все условия для людей: туалеты, душ, кабинки для переодевания и спасатели на пляже имеются, один даже из Туниса.

Впереди еще самая жаркая часть лета, но в Перми не работает ни один пляж из пяти. А в Закамье, например, все наоборот: проходы свободны, никаких шлагбаумов, только в нескольких местах на маленьких столбиках красуются таблички: «Купаться нельзя». Местные жители уже даже и не жалуются, привыкли, что каждый год вода непригодна для того, чтобы в ней купаться. Загорать - пожалуйста, а вот в воду не советуют, рассказывает «КП-Пермь». На главном городском пляже менее многолюдно. Вход к пляжу здесь преграждают шлагбаум и бетонные блоки, через которые люди вынуждены перешагивать. На этом с ограничительными мерами - все.

Обычно уже в июне появляется информация о том, где можно отдыхать. Во Владивостоке сейчас ситуация затруднилась, решение о начале купального сезона примут во время штаба по коронавирусу, но не сейчас, сообщают в «КП-Владивосток». Поэтому пока ходить на пляжи - не лучшая идея: там нет спасателей и даже не брали пробы воды. Но наш народ не очень пугают предостережения, поэтому каждые выходные пляжи усеяны людьми, а в море полно отдыхающих.

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