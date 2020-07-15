Что происходит с коронавирусом в Крыму: Заболевших стало больше, как и туристов

Крым, как и другие регионы Росси, постепенно выходит из режима коронавирусных ограничений. Даже несмотря на то, что количество новых зараженных не уменьшается, а в некоторые дни достигает пиковых значений.

В апреле, например, когда действовало наибольшее количество ограничений, ежедневный прирост инфицированных не превышал десяти человек. Но уже в мае, когда возобновили работу многие сферы бизнеса, прирост был сильно выше - до 32 заболевших в сутки.

Небольшой прирост был и в июне, а вот июльские цифры не на шутку испугали крымчан - 5 июля количество заболевших увеличилось до рекордных 38 человек, а 7-го - до 28.

Рост заболеваемости жители полуострова связали со значительным послаблением для туристов - обязательную двухнедельную обсервацию для приезжих из других регионов РФ отменили с 15 июня, а с 1 июля им разрешили официально заселяться в отели, даже не имея на руках справки об отсутствии коронавируса.

Статистика заболеваемости за последние две недели. Фото: yandex.ru

Главе Крыма Сергею Аксенову пришлось объяснять, с чем же связан такой резкий рост заболеваемости. По его словам, такие всплески он переложил на инфицированных строителей: на обсервации находятся больше 300 рабочих, и не исключены еще десятки новых заражений в этом очаге. Но по всей республике нет широкомасштабного разноса инфекции, заверил глава.

Следует отметить, что основное количество ограничений по коронавирусу в Крыму сняли в июне и июле. Туристический сезон для местных открыли с 15 июня - крымчанам можно было заселяться в отели. С этого же дня приезжим из других регионов РФ разрешили не проходить двухнедельную обсервацию и не соблюдать режим самоизоляции.

Заведения общепита открыли с середины июня не только летние площадки. С 1 июля на полуострове официально открыли курортный сезон - приезжих из других регионов заселяют в отели, им теперь не обязательно искать частников, работающих в тени.

Разрешено также работать аттракционам, аквапаркам, спа-центрам и саунам, а с 6 июля открылись и кинозалы. Правда, фильмы в них можно посмотреть только докоронавирусных времен.

С 15 июля отменили обязательную обсервацию для иностранцев, но они должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Или же сдать анализ по месту жительства, соблюдая режим самоизоляции до получения результата.

Послаблений в регионе становится все больше чуть ли не с каждым днем, однако среднее количество заболевших, которых фиксируют ежедневно, выросло с 10 (за последние две недели июня) до 13-ти человек (за первые две недели июля). Масочный режим, введенный в Крыму с 12 мая, по-прежнему продолжает действовать, но его уже почти никто не соблюдает.

Крымчане в соцсетях возмущаются, что общественный транспорт порой забит битком, особенно в часы пик. Тут речи нет ни о социальной дистанции в полтора метра, ни о масках, которых сейчас никто не носит.

- Если в апреле-мае 70-80% людей носили маски в транспорте, то сейчас редко увидишь хотя бы одного человека в маршрутке, который до сих пор защищает органы дыхания. Даже пожилые люди уже не боятся, - удивляется местный житель, работающий в период жестких ограничений.

Некоторые крымчане боятся, что из-за массового приезда отдыхающих, которых не тестируют на ковид, может начаться вторая волна заболеваемости. Только за первые десять дней июля на полуостров прибыли больше 400 тысяч туристов.

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