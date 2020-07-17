Перенос «Бессмертного полка» в 2020 в Крыму: будет ли шествие

Массовые мероприятия после ограничительных мер в Крыму потихоньку снова начинают проводить: Парад Победы уже был, концерты - тоже, а когда ожидать Бессмертный полк в этом году?

На заседании Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» подвели итоги работы по празднованию Дня Победы. Там же обсудили возможное проведение шествия, во время которого люди несут фотографии своих родственников, защищавших Родину во время войны.

Не так давно президент РФ Владимир Путин предложил провести шествие 26 июля - как раз в День Военно-Морского флота, но сообщил, что «Бессмертный полк» могут перенести на более поздние сроки:

- Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертный полк» на другие, более поздние сроки.

Новая дата шествия пока не названа, но в процессе изучения эпидемиологической ситуации в российских регионах в отделениях Бессмертного полка решили, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер защиты: масок, перчаток и социальной дистанции, а это совсем не соответствует духу этого праздника, ведь День Победы - праздник единства.

В свою очередь, Василий Лановой, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» предложил отказаться от праздничного шествия в этом году.

- Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?, - сказал Лановой.

- Самый главный момент, за который мы боролись, - это проведение парада и Бессмертного полка в день празднования 9-го мая, но сейчас лето, жара, много туристов, дети разъехались. Для празднования и скопления народа совершенно неподходящее время, надо думать о людях, - поделился с КП-Крым Андрей Попов, руководитель общественного движения «Бессмертный полк» в Крыму. - Такое мероприятие должно быть раз в году со всем настроем, духом и подъемом, - заключил Попов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос акции "Бессмертный полк" 2020 в Крыму: какого числа пройдет и почему переносят

В Крыму, как и по всей России, переносят акцию «Бессмертный полк» 2020. «Комсомолка» узнавала, какого числа пройдет шествие (подробнее)

"А Парад Победы будет. Но попозже. Возможно, 24 июня"

Генерал, подписавший письмо президенту с просьбой перенести Парад, рассказал «КП», когда он может быть проведен (подробнее)