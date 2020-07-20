2020-07-20T11:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 июля: 14 новых заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 20 июля
Надежда ДАЦЮК
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Ежедневно в Крыму растет количество заболевших коронавирусомЕжедневно в Крыму растет количество заболевших коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Крыму становится все больше заболевших коронавирусом. В интервью «Комосомолке» бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко сказал, что отдых в Крыму сейчас небезопасен из-за угрозы распространения коронавируса.

По его мнению, нашествие туристов сказалось на загруженности пляжей. Онищенко отмечает, что крымское побережье уже не справляется с потоком туристов, и «люди становятся в очередь, чтобы войти в море».

Кроме того, на маршрут не выйдет теплоход «Князь Владимир». Навигацию планировали возобновить 19 июля, но Роспотребнадзор не одобрил выход судна в море.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, девять из инфицированных выявили при обращении за медпомощью. Один из них прибыл из другого субъекта РФ.

- Четыре человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, - уточнил Сергей Аксенов.

С начала развития пандемии в Крыму зафиксировали 983 случая заражения коронавирусом. 63 из них завезли из-за границы, 105 - из других субъектов РФ и по контакту с ними, 702 случая - при обращении за медпомощью и контакту с лицами, у которых ранее был выявлен коронавирус. 113 заболевших обнаружили при лабораторном скрининге здоровых лиц.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 19 июля в Севастополе выявлен один заболевший коронавирусом. Пациентка - шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей.

После выздоровления выписаны из больниц еще три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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