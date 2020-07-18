Лайнер «Князь Владимир» отложил выход в круиз по Черному морю

18 Июль 2020 2020-07-18T20:35:46+03:00

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Теплоход «Князь Владимир» планировал возобновить навигацию 19 июля, но отправление откладывается на неопределенное время. Вся закавыка в том, что Роспотребнадзора не одобрил выход судна в море.

- Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта, - сообщили в пресс-службе ООО «Черноморские круизы». – Хотя выполнены все предписания санитарной службы.

Всего за время навигации с 1 марта по 31 октября планировалось сделать 35 рейсов, но из-за коронавируса все пришлось отменить.

- Официально сообщаем, туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха, - говорится в сообщении компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU