Когда и как начнет ходить круизный лайнер «Князь Владимир» в курортном сезоне 2020

Круизный теплоход «Князь Владимир» готовится к выходу в первый рейс, который запланирован на 19 июля. Экипаж в обязательном порядке проходит тестирование на COVID-19, а пассажиров ждет обязательная термометрия и социальная дистанция.

Как сообщили КП-Крым в ООО «Черноморские круизы», для выхода теплохода в первый круиз летней навигации, нужно получить разрешительные документы и согласования со стороны всех портов захода и регионов. Традиционно «Князь Владимир» заходит в Новороссийск, Ялту и Севастополь.

- Экскурсионная программа сохранена полностью, но с рекомендациями Роспотребнадзора, - уточнил судовладелец. - Все экскурсии будут проходить в медицинских масках. Экскурсионная программа рассчитана только на объекты показа под открытым небом.

В этом году круиз начинается в Сочи без возможности присоединиться к нему в любом из портов захода. У всех пассажиров измеряется температура. И если она превышает норму, турист на борт лайнера не допускается.

Кроме того, пассажиры заполняют анкету, в которой указывают свое самочувствие и даты посещения зарубежных стран.

- При сохранении ограничений, на судне будет действовать рассадка пассажиров в ресторане более 1,5 метра, а в ресторане одновременно смогут находиться не более 100 человек, - добавили в «Черноморских круизах».

Режим повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса в Краснодарском крае действует до 21 июля. При этом на дату 19 июля продана половина из 940 пассажирских мест на теплоходе «Князь Владимир».

Напомним, в марте и апреле компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на лайнере «Князь Владимир». Произошло это из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, который ввели в Краснодарском крае.

Туристам, купившим билеты, предложили несколько вариантов компенсаций: либо перенести дату круиза с сохранением условий бронирования, либо запросить возврат средств за путевку.

Девятипалубный лайнер «Князь Владимир» был приобретен для организации пассажирского сообщения между Крымом и Краснодарским краем по поручению президента РФ Владимира Путина. Судно вышло в первый круиз 11 июня 2017 года.

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