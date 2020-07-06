Круизный лайнер «Князь Владимир» этим летом не будет брать пассажиров в Крыму

Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма. В Ялте и Севастополе туристы будут сходить на берег для прогулок и экскурсий.

Компания «Черноморские круизы» планирует запустить «Князь Владимир» в первый рейс 19 июля.

- Мы на 99,9% уверены в этом, - отметили КП-Крым в компании. - Весь рейс продали, он в продаже закрыт.

В отличие от предыдущих сезонов, когда на кольцевой маршрут по Черному морю можно было приобрести билеты из любого порта посещения, в этом году порт отправления и порт возвращения один - это Сочи.

Как пояснили в «Черноморских круизах», это связано с требованиями Роспотребнадзора по причине угрозы распространения коронавируса. По этой причине «Князь Владимир» будет останавливаться в Новороссийске, Ялте и Севастополе только для экскурсионной программы.

Также в этом году нет возможности выбрать продолжительность круиза - от выхода из Сочи до возвращения маршрут рассчитан на 6 ночей. Стоимость - от 74 тысяч рублей за каюту на двоих с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол», до 186 тысяч рублей в зависимости от класса и палубы.

Для участия в круизе пока нет необходимости оформлять справки об отсутствии контакта с больными COVID-19. Более точная информация появится на сайте «Черноморских круизов» ближе к выходу судна из порта Сочи.

Напомним, в марте и апреле компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на лайнере «Князь Владимир». Произошло это из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, который ввели в Краснодарском крае.

Туристам, купившим билеты, предложили несколько вариантов компенсаций: либо перенести дату круиза с сохранением условий бронирования, либо запросить возврат средств за путевку.

Девятипалубный лайнер «Князь Владимир» был приобретен для организации пассажирского сообщения между Крымом и Краснодарским краем по поручению президента РФ Владимира Путина. Судно вышло в первый круиз 11 июня 2017 года.

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