2020-07-20T21:28:36+03:00
Общество

Морпехи штурмовали побережье, авиация уничтожала «врага» с воздуха: В Крыму прошли масштабные учения

Военнослужащие ЧФ РФ оттачивали боевые навыки в рамках внезапной проверки [фото, видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Морской десант высадился на побережье. Фото: пресс-служба ЧФМорской десант высадился на побережье. Фото: пресс-служба ЧФ
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На полигон «Опук», расположенный в районе крымского города Феодосия, большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» перебросили технику и морпехов Черноморского флота. Десант с «боем» высадился на побережье. Морпехов поддержали боевые корабли и фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые подавили противодесантную оборону «противника» артиллерией и ракетами.

Морпехи российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки десантируются на крымское побережье.A морская авиация отрабатывает уничтожение целей во взаимодействии с фрегатами

- В поддержку морского десанта с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 на побережье был высажен тактический воздушный десант и десантно-штурмовая группа, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Это двухстороннее учение на «Опуке», где военные оттачивали свое мастерство в противодесантной обороне и высадке морпехов, стало апогеем проверки боевой готовности подразделений Черноморского флота.

- Основные задачами учения: организация взаимодействия между пунктами управления штаба бригады, командно-наблюдательными пунктами батальонов и дивизионов в реальном розыгрыше боевых действий, а также отработка взаимодействия штаба руководства с корабельной группировкой, - отметили в ЧФ.

Больше 10 самолетов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ занялись «уничтожением» кораблей «противника». Им помогали боевые расчеты фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые произвели в недругов электронные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК».

Действия военнослужащих Черноморского флота во время внезапной проверки боевой готовности оценила группа контроля под руководством зам начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации вице-адмирала Виктора Лиины.

Учения прошли успешно. Фото: пресс-служба ЧФ

Учения прошли успешно. Фото: пресс-служба ЧФ

- Офицеры Генерального штаба отметили слаженность действий черноморцев, хорошую организацию взаимодействия в вопросах боевого управления в различных условиях, как при размещении сил на кораблях, так и во время отработки тактических эпизодов на местности, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

СПРАВКА «КП»

Участниками внезапной проверки стали свыше 3000 военнослужащих и более 300 боевые кораблей, летательных аппаратов, личный состав и техника соединений армейского корпуса Черноморского флота. Внезапную проверку инициировал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ. В военных маневрах задействованы войска Южного и Западного военных округов, отдельные соединения центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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