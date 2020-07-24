2020-07-24T15:43:27+03:00
Политика

Эксперт объяснил навязчивую идею США о нападении на Украину с территории Крыма

Бывший представитель Госдепа заявил о возможности Кремля атаковать Херсонскую область
Надежда ДАЦЮК
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По словам эксперта, сейчас нет никаких признаков, что Россия готовит военную операцию с территории КрымаПо словам эксперта, сейчас нет никаких признаков, что Россия готовит военную операцию с территории КрымаФото: Архив "КП"
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Экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину с территории Крыма, но это вряд ли произойдет. Таким образом бывший спецпредставитель штатов оценивает возможность создания зоны безопасности с занятием Россией части Херсонской области, считает политолог Владимир Джаралла.

- Выступление Волкера сейчас - это, несомненно, пример политического анализа. Как известно, решение проблемы нехватки воды в Крыму подразумевает один из вариантов, связанный с созданием зоны безопасности от Перекопа до Днепра с занятием части Херсонской области, - отмечает в комментарии КП-Крым Джаралла.

По словам эксперта, сейчас такой вариант развития событий не выгоден Российской Федерации. Кроме того, нет никаких признаков, что Кремль готовит военную операцию с территории Крыма.

- Объективная ситуация сейчас такова, что воды в Крыму хватит до осени, до окончания курортного сезона, и проводить сейчас военные операции, по меньшей мере, проблематично, с учетом пребывания на полуострове большого количества людей. Что же будет осенью или весной, станет ясно позже. Многие вещи будут определяться выборами президента США, - уверен политолог.

СПРАВКА «КП»

Курт Волкер занимал должность специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 годы. Волкер подал в отставку на следующий день после публикации жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб на действия президента США Дональда Трампа. Источник утверждал, что на Владимира Зеленского оказывают давление.

Проблема с нехваткой воды в Крыму возникла после того, как полуостров стал частью России в 2014 году. Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Накануне Марат Хуснуллин, вице-премьер России, курирующий Крым, поручил правительству признать дефицит питьевой воды в Крыму чрезвычайной ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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