Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым

Трагично закончилась история пропавшего в Симферопольском районе трехлетнего мальчика Мусы С. Спустя полутора суток активных поисков мальчика нашли мертвым.

- К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия, - сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Напомним, вечером 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района пропал трехлетний Муса С. Мальчик жил в селе вместе с семьей. Он пошел гулять с сестрой около 16.00 24 июля, но девочка потеряла брата из виду.

Мусу искали почти 2 тысячи человек — спасатели, сотрудники полиции, волонтеры поискового движения «Лиза Алерт», а также добровольцы.

Для поисковых работ задействовали 46 единиц техники, включая дронов, а дно водоемов исследовали 7 водолазов.

Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство несовершеннолетнего".