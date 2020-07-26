2020-07-26T14:10:20+03:00
Происшествия

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым

Мусу С. искали почти двое суток 2 тысячи человек
Степан ОСТИНОВ
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В данный момент ведутся следственные действия.В данный момент ведутся следственные действия.
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Трагично закончилась история пропавшего в Симферопольском районе трехлетнего мальчика Мусы С. Спустя полутора суток активных поисков мальчика нашли мертвым.

- К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия, - сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Напомним, вечером 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района пропал трехлетний Муса С. Мальчик жил в селе вместе с семьей. Он пошел гулять с сестрой около 16.00 24 июля, но девочка потеряла брата из виду.

Мусу искали почти 2 тысячи человек — спасатели, сотрудники полиции, волонтеры поискового движения «Лиза Алерт», а также добровольцы.

Для поисковых работ задействовали 46 единиц техники, включая дронов, а дно водоемов исследовали 7 водолазов.

Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство несовершеннолетнего".

В Республике Крым на месте обнаружения тела ребенка ведутся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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