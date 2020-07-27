«Это не наш турист»: Открытие Турции никак не скажется на заполнении курортов Крыма

Возобновление полетов в Турцию с 1 августа никак не отразится на заполнении курортов Крыма. Две туристические дестинации предлагают разный вид отдыха и находятся в разных климатических условиях.

- Это не наш турист, и Крым с Турцией не стоит сравнивать, хоть это так любят журналисты,- заявил КП-Крым глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Турция не новое направление, довольно известное и популярное у россиян. Поклонники Турции существуют, и те, кто хотел, уже давно отправился туда через Белоруссию. Но мы не конкуренты! У Турции нет черноморских курортов, санаторно-курортного лечения и оздоровления, детского отдыха. Они в другой климатической зоне, и их пляжный сезон начинается осенью.

Черняк напомнил, что крымские отели забронированы до конца августа, и глубина бронирования на «бархатный» сезон говорит о большой востребованности курортов полуострова.

С 1 октября Крым присоединится к программе туристического кэшбека, которая даст туристический поток в период низкого сезона. Поэтому никаких угроз курортному Крыму возобновление авиасообщения с Турцией не несет.

Напомним, с 1 августа РФ открывает авиасообщение с Турцией. В начале возобновятся направления в Стамбул и Анкару, с 10 августа на курорты Анталии, Бодрума и Даламана.

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