Пик курортного сезона в Крыму ждут в середине августа

Крым принял первый миллион отдыхающих с начала года. Обычно такой туристический поток наблюдается еще до наступления календарного лета, особенно если на майские праздники погода не подкачала. В этом году старт активного сезона из-за коронавируса сдвинулся на несколько месяцев, как и показатели наполняемости курортов тоже.

- Сейчас не самый пик, пик будет в середине августа, что связано со смещением сроков (начала сезона - прим.ред.), - считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Очень надеемся, что сентябрь-октябрь будет тоже насыщенным для Крыма.

На привлечение туристов в межсезонье рассчитана схема кэшбека, инициированная Ростуризмом. К пакетным турам с возвратом части потраченных на отдых средств Крым присоединится с 1 октября, и многие из тех, кто не смог реализовать купленные путевки на апрель-июнь, хотели бы воспользоваться этим предложением и приехать на курорт осенью. Однако для этого необходимо отменить трехлетний срок действия туристических ваучеров, которые туроператоры и объекты размещения выдают вместо сорванного из-за коронавируса отдыха. Это нарушает права потребителей, и Общенациональный союз индустрии гостеприимства совместно с Общероссийским объединением пассажиров готовят обращение в Конституционный суд РФ по отмене этой законодательной нормы.

- Миллионы людей по всей стране остались без средств и отдыха, и если эту задачу мы сможем решить, то осень будет не хуже активного сезона, - убежден Волков.

Этим летом в Крым впервые можно прилететь из Владивостока без пересадокФото: Анна КИРИЕНКО

ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН

При повышенном спросе на отдых цены на номера в отелях будут расти. Однако даже сейчас при загрузке в 70% есть предложения отдыха в любом направлении по средней стоимости в 1,5-2 тысячи рублей в сутки. Другой вопрос, что большая часть бизнеса находится вне правового поля - апартаменты, гостевые дома, мини-отели не гарантируют качество отдыха и соблюдение каких-либо мер безопасности. Причем они же спокойно работали в период моратория на прием отдыхающих, тогда как легальный сектор был вынужден ограничиваться только командировочными постояльцами.

- Все силы, которые были брошены на легальный бизнес, нужно собрать и отправить в нелегальный сектор, - считает Волков. - Огромное количество туристов, которые отдыхали в Италии, Испании, на Сардинии, на островах хотят качественный сервис и правильные номера в отелях, консьерж-службы и легальное такси. Да, туристов миллион, и это хорошо. Но нужно сосредоточится на условиях для каждого из этого миллиона.

Сервисы бронирования жилья изобилуют предложениями квартиросдатчиков и гостевых домов. Но никакой гарантии бронирования они не дают - есть случаи отказа в поселении по причине отсутствия номеров, выкупленных прибывшими на место туристами. Поэтому Крыму нужен свой сайт с верификацией и легальными объектами, с понятной системой брони и оплаты, накопления бонусов и прочими атрибутами мотивации отдыхающих.

- За период пандемии ко многому можно было бы подготовиться, - убежден Волков. - В этом сезоне уже ничего сделать нельзя, но выводы сделать нужно.

Представление о комфорте и сервисе у каждого хозяина пляжа своеФото: Анна КИРИЕНКО

ВИДЫ НА КОВИД

К рекомендациям Роспотребнадзора по противоэпидемическому режиму в Крыму относятся очень поверхностно, что может ударить по «бархатному» сезону. На полуостров приезжают гости из разных регионов РФ, в том числе не благополучных по количеству инфицированных COVID-19. За неделю своего крымского турне председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов встретил всего несколько десятков человек в масках и был поражен беспечностью отдыхающих и крымчан.

- Я был на пляжах, в ресторанах, в отелях, и если брать в совокупности все, что я увидел, то это единичные истории, - отметил Зотов. - В музеях требуют надеть маску, но пока люди ожидают очереди в проходах, уже все заразились. Требования необходимо выполнять, и если сейчас низкие цифры, то это хорошо, и этому надо радоваться. Но не нужно пренебрежительно к этому относиться, потому что в Крым едут со всей страны.

Среди проблемных вопросов глава общественного объединения назвал низкий уровень организации пляжного отдыха, где каждый муниципалитет трактует по-своему комфорт и удобство для туристов. Придорожный сервис на нуле, его просто в Крыму нет. Зато есть нелегальные перевозчики и старые автобусы, которые угрожают безопасности пассажиров.

К уникальной природе и широте крымской души осталось добавить профессионализм и эффективное управлениеФото: Анна КИРИЕНКО

ПАРКОВОЧНАЯ ТЕНЬ

При том, что 63% отдыхающих приезжают в Крым на автотранспорте, парковок для него практически нет. А те, что есть, занимаются выкачкой наличных из туристов без вложений в благоустройство и организацию общего парковочного пространства.

- Автомобилисты приезжают посмотреть достопримечательности в рамках одного города - и что мы видим? Парковаться негде не только приезжим, но и местным жителям, что порождает конфликты, - указал Зотов. - Нужно прекратить обналичивать деньги туристов, уходить от налогов, и мы попросим прокуратуру проверить, как организованы парковки возле объектов показа. По сути, туристы платят по 200-300 рублей, которые не идут на благоустройство территорий.

Пример организации парковок можно взять с Севастополя, где удалось разгрузить центральную часть города от машин. Если ввести в строй гражданский сектор севастопольского аэропорта «Бельбек», он возьмет на себя часть пассажиропотока на Южный берег Крыма, что разгрузит дорогу от Симферополя до Ялты. Но делиться своими пассажирами столичная воздушная гавань не спешит, то объявляя, то отменяя торги по проекту строительства аэровокзала в «Бельбеке». Уже идет речь о железнодорожной ветке из аэропорта «Симферополь» в направлении города-героя, что не совсем удобно для туристов - им все равно придется добираться до объектов размещения дополнительным транспортом. Поэтому вопрос строительства гражданского аэропорта «Бельбек» будет обсуждаться на совместном совещании Общенационального союза индустрии гостеприимства и Общероссийского объединения пассажиров. Также эксперты намерены обсудить тему развития малой авиации, поскольку вертолетное такси в свое время действовало в Крыму с базированием в аэропорту «Заводское». Правда, с тех пор приоритеты несколько изменились, и площадка аэропорта уже выведена под строительство многоэтажного жилого комплекса.

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