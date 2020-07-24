Крым принял первый миллион туристов в курортном сезоне 2020
Крым принял первый миллион отдыхающих. Загрузка отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма, достигает 95%. Во многих 4-5-звездочных отелях продано 100% номеров на август.
- Объем туристического потока беспрецедентный, - написал на своих страницах в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти.
Заявки на работу в сезон и готовность взять на себя обязательства по дезрежиму подали 727 объектов санаторно-курортной отрасли.
Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли в Крым авиатранспортом, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автомобильным транспортом по Крымскому мосту.
В прошлом году 1 миллион туристов Крым принял по состоянию на 22 мая. Прирост к 2018 году составил больше 20%. Больше всего отдыхающих прибыли на майские праздники – 300 тысяч туристов.
По итогам 2019 года в Крыму отдохнули 7,43 миллиона туристов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не дешево, но сердито: Как отдохнуть в палатке на побережье Крыма
Платные кемпинги, заповедники и непредсказуемые соседи ждут «дикарей» (подробнее)
Мнение эксперта: Кэшбек за отдых внутри страны даст Крыму больше туристов в межсезонье
Возврат денег за путевки на отечественные курорты сможет окупить отдыхающим перелеты (подробнее)
За отдых в Крыму и Севастополе туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей
«Комсомолка» разъясняет, за какие путевки и при каких условиях можно получить курортный кэшбек (подробнее)
Кому в Крыму дорого, а кому - не очень: Почему этим летом взлетели цены на премиум отдых
На полуостров приехали «новые туристы», готовые платить по 2 миллиона рублей за свой комфорт (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»