Крым принял первый миллион туристов в курортном сезоне 2020

Крым принял первый миллион отдыхающих. Загрузка отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма, достигает 95%. Во многих 4-5-звездочных отелях продано 100% номеров на август.

- Объем туристического потока беспрецедентный, - написал на своих страницах в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти.

Заявки на работу в сезон и готовность взять на себя обязательства по дезрежиму подали 727 объектов санаторно-курортной отрасли.

Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли в Крым авиатранспортом, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автомобильным транспортом по Крымскому мосту.

В прошлом году 1 миллион туристов Крым принял по состоянию на 22 мая. Прирост к 2018 году составил больше 20%. Больше всего отдыхающих прибыли на майские праздники – 300 тысяч туристов.

По итогам 2019 года в Крыму отдохнули 7,43 миллиона туристов.

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