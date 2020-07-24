Не дешево, но сердито: Как отдохнуть в палатке на побережье Крыма

Этим летом Крым возглавил топ-10 направлений для палаточного отдыха в России. По данным опроса Tvil.ru, 30% туристов проводят отпуск в палатке на полуострове. Чуть меньше выбирают для такого отдыха Карелию.

Подсчет «дикарей» на побережье никто никогда не вел. Но даже невооруженным взглядом видно, что палаток раза в три больше, чем обычно. Достаточно взглянуть на бухту Капсель под Судаком на востоке Крыма или отойти в сторону от благоустроенного пляжа в поселке Новофедоровка на западе. В надежде избежать контактов с другими туристами, сэкономить на жилье и провести время наедине с природой, для поездки на полуостров отдыхающие купили всю полагающуюся диким туристам амуницию: рюкзаки, палатки, тенты, надувные матрасы, спальники, складную мебель, фонари, горелки и туристическую посуду.

По хорошему счету вложения на одного человека никак не меньше 50 тысяч рублей, за которые можно вполне комфортабельно провести 10 дней у моря с питанием. Но рациональный мозг говорит, что это же не на один год и все затраты себя окупят.

На берегу Капсельской бухты автомобилей и палаток больше обычногоФото: Александр КИРЬЯКОВ

НИКАКОГО УЕДИНЕНИЯ

С чем сталкиваются по прибытии на место «дикари», так это с крахом иллюзий - уединиться в природной красоте им не удастся. Пригодных для установки палаток мест на побережье не так много: каменистый берег, сыпучие склоны, удаленность от источников питьевой воды сгоняют свободолюбивых туристов на ровные участки, где их ждет сюрприз - территории розданы под оказание коммерческих услуг, и даже тень от деревьев стоит денег.

Так, в кемпинге села Малореченское на восточном побережье Алушты вся площадка поделена на теневую, с умеренной тенью и солнечную. В теневой зоне место под палатку на троих, а также парковка авто обойдется в 1,5 тысячи рублей в день, на солнечной стороне - 1 тысячу. Из удобств - wi-fi и подключение к электричеству.

В соседнем Рыбачьем за место под палатку возьмут 200 рублей и еще 300 рублей за автомобиль. Туалеты и душевые здесь тоже платные.

- Между селами Малореченкое и Солнечногорское находится участок побережья, отнесенный к особо-охраняемым природным территориям, где стоять с палатками вообще нельзя, - рассказывает КП-Крым начальник управления ООПТ ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» Михаил Сергеев. - Есть предупреждающие знаки, но туристы все равно ставят палатки, что чревато штрафом.

Заплатить в казну придется от 3 до 4 тысяч рублей с «конфискацией орудий совершения административного правонарушения». То есть можно остаться без палатки и прочего туристического снаряжения.

Конечно, далеко не каждая территория охраняется законом, но ежегодно их становится все больше. И чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше заранее посмотреть на карте, не относится ли территория к ООПТ.

Буквально на днях инспекторы Минприроды Крыма прошли по побережью заказника «Новый Свет» и насчитали по кустам 15 автомобилей. На каждый открыто административное производство.

Пустых участков побережья в Крыму все меньшеФото: Анна КИРИЕНКО

В ТИХОЙ ДАВНО НЕ ТИХО

Официальный палаточный лагерь уже пятое лето работает на территории ландшафтного парка «Тихая бухта» между Феодосией и Коктебелем. Этот участок побережья облюбован дикарями давно. Многие ездят сюда семьями, большими компаниями, заранее договариваясь о датах отпуска для совместного отдыха.

Раньше за установку палаток никто плату не брал. Но время от времени на въезде в бухту появлялась наскоро сколоченная будка со шлагбаумом, за подъем которого нужно было заплатить.

- Автомобили на территорию бухты не допускаются. Они остаются за границами парка, а на побережье только палатки и беседки, - рассказывает начальник отдела Восточного региона ГАУ «УООПТ РК» Евгений Гожиков. - Мы обеспечиваем вывоз отходов из биотуалетов, уборку мусора три раза в неделю и техническую воду из расчета 10 литров в день на человека. Людей уже много, но основного наплыва туристов ждем в августе. Звонят из других регионов, интересуются, что и на каких условиях мы предоставляем.

Установка палатки здесь обойдется в 200-250 рублей в зависимости от габаритов. Под палатку выдается деревянная полета, и при желании можно арендовать беседку со столом и лавками за 300 рублей в сутки. За питьевой водой придется отправляться в Коктебель - в ландшафтном парке ее просто нет.

Встретить рассвет в палатке на берегу моря - это одна из прелестей "дикого" отдыхаФото: Анна КИРИЕНКО

ВЕЗИТЕ ВСЕ С СОБОЙ

Три места под палаточные стоянки отведены на территории природного парка «Тарханкутский». Это еще одно из традиционных мест любителей «дикого» отдыха, которое теперь стало объектом особой охраны.

Бухты Тарханкута очень живописны под водой, что привлекает дайверов и подводных охотников, но крайне однообразны на суше - солончаковая степь с остатками древнегреческих усадеб, каменных скифских баб и грунтовыми дорогами, которые под дождем превращаются в глиняный каток. Без автомобиля сюда приезжать нельзя, поскольку все придется везти с собой. Ни туалетов, ни мусорных баков здесь не найти, хотя для туристов отведены площадки в урочищах «Балка Большой Кастель», на Большом и Малом Атлеше и в Гнилой бухте.

Все координаты и карты размещены на сайте парка, но данных об оплате нет. Однако есть исчерпывающий перечень правил нахождения на заповедной территории, пешеходных и велосипедных маршрутов и природных достопримечательностей.

Под палаточные лагеря в летнее время отходит вся не застроенная полоса на Западном побережье Крыма. Заросли лоха серебристого - единственная тень на этом песчаном берегу, и в жару здесь буквально яблоку негде упасть из-за палаток. Автомобили оставляют здесь же, на утрамбованных площадках. Но можно добраться общественным транспортом до ближайшего населенного пункта, пройти дальше по берегу от благоустроенных пляжей и стать с палаткой у самой кромки моря. Шикарные закаты и необычайно яркое ночное небо должны компенсировать неудобства от полчищ комаров, которые атакуют туристов из близлежащих камышей.

Для встречи рассветов больше подходит Восточное побережье Крыма, где этим летом туристы с палатками стоят даже у подножия Генуэзской крепости. Поэтому уединения лучше поискать на еще диком и свободном побережье Азовского моря.

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