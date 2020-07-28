С какими трудностями столкнутся те, кто поехал в Крым на удаленную работу

С начала периода изоляции и перехода на дистанционную работу жители столичных городов стали переселяться на периферию, чтобы пересидеть «смутное время» на морском берегу, а не в четырех стенах. Но в Крыму любителей удаленки ждал неприятный сюрприз - отсутствие мобильного интернета. Интернет, конечно, есть. Но это не тот мобильный интернет, к которому привыкли жители материка.

Во-первых, на полуострове нет крупных российских операторов. Привычные большинству «Билайн», «Tele-2», «Мегафон» здесь работают, но в роуминге, что существенно опустошает кошелек.

Даже МТС, который остается основным оператором, не дает мобильный трафик той скорости, которой можно пользоваться на левом берегу Керченского пролива.

Местные операторы «Волна», «Win mibile», «Севмобайл» и «Крымтелеком» обеспечивают мобильный интернет, но его скорость и цена не сопоставимы: вне городов это медленная 2G связь, в городах и далеко не везде покрытие 3G, а 4G маячит в светлом будущем с проблесками в Симферополе, Севастополе и Ялте. Но к морскому побережью это отношения не имеет.

Во-вторых, если разрядится ноутбук или мобильный телефон, за его зарядку в кафе или баре потребуют заплатить. Ставки разные, от 50 до 150 рублей за устройство. С некоторых пор присесть за столик и подождать, пока пополниться заряд батареи, нельзя - заведение потребует «депозит», то есть гарантированный заказ на определенную сумму. Такая практика далеко не в каждом кафе, но чем ближе море, тем вероятность возрастает.

В-третьих, если захочется расположится на пляже, то за тень тоже нужно будет заплатить, поскольку теневые навесы используются для проката шезлонгов и даже если он не нужен, стоимость тени нужно компенсировать.

В остальном, работать удаленно на морском побережье крайне сложно. Ибо сама обстановка располагает к праздному ничегонеделанью и восхвалению «Dolce vita!».

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