2020-07-28T15:31:39+03:00
Общество

В Крыму ответили сопернице Лукашенко на ее слова о принадлежности полуострова

По мнению Светланы Тихановской, юридически республика принадлежит Украине
Александра Тимощенко
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Как считает эксперт, популярность молодого кандидата обоснована тем, что часть населения Белоруссии уже устала от правления Александра ЛукашенкоКак считает эксперт, популярность молодого кандидата обоснована тем, что часть населения Белоруссии уже устала от правления Александра ЛукашенкоФото: Анна САДОВНИКОВА
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Ответ кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на вопрос, чей Крым, нельзя воспринимать всерьез, так как она не имеет никакого политического опыта и плохо ориентируется в отношениях между Россией и Украиной. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

В эфире «Еврорадио» сопернице Лукашенко задали вопрос о том, чей же Крым. Сначала Тихановская не смогла прямо ответить на вопрос, а затем кандидат в президенты заявила, что полуостров является территорией Российской Федерации только фактически, юридически же он до сих пор принадлежит Украине.

- Госпожа Тихановская является одним из формальных кандидатов в Белоруссии на пост президента и пользуется огромной популярностью среди жителей страны, но она не имеет никакого политического опыта, поэтому ее слова серьезно расценивать нельзя, - говорит Джаралла.

По мнению эксперта, такая популярность молодого кандидата обоснована тем, что часть населения Белоруссии уже устала от правления Александра Лукашенко, поэтому люди готовы голосовать за кого угодно, только не за того, кто уже у них есть. Как считает Джаралла, недовольных властью в стране всего около 30%, но внимание к ним чрезвычайно большое.

- Они готовы отдавать голос за Тихановскую просто потому, что либо все надоело, либо надеяться уже не на что. Действующий президент Белоруссии, вне всякого сомнения, победит на выборах, как бы не старалась Тихановская, - предрекает политолог.

Эксперт уверен, что ситуация с Тихановской является доказательством того, что такое явление, как белорусский национализм, существует, но оно не имеет ключевой роли для современной Белоруссии, а для Крыма тем более.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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