Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского под украинским флагом в Крыму

Поднятие желто-голубого флага в Крыму и восстановление на полуострове «суверенитета Украины» возможно только в мечтах политиков незалежной. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера украинского государства Владимира Зеленского в Крыму возможна только случае снятия российского флага и поднятия украинского в связи с восстановлением полного суверенитета Украины.

- Все, что говорят представители Украины, это старая песня, которую поют украинские политики достаточно давно. Ничего нового никто из них не предлагает. Думаю, что всерьез подобную риторику и заявление относительно поднятого украинского флага над российским Крымом уже не воспринимают даже сами граждане Украины, поскольку понимают, что это просто мечты, которым не суждено сбыться, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, встреча лидеров двух государств была бы выгода, в первую очередь, Владимиру Зеленскому.

- Более значимого стратегического партнера, чем Россия, для Украины в экономическом смысле нет. Ключ к относительно успешному будущему Украины лежит в нормализации отношений с Россией. Понятно, что встреча в Крыму вряд ли состоится. А переговоры между лидерами двух государств произойдут тогда, когда Украина поймет, что упирается в тупик. И конечно, Зеленскому придется признать российский статус Крыма. Без этого не получится наладить диалог, - уверен эксперт.

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