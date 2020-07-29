Из Крыма на Украину: Как пересечь границу во время карантина

Преподаватель математики Алина прожила в Симферополе всю жизнь. Но на Украине у девушки, как и у многих крымчан, живет родня. Каждое лето молодая учительница навещает бабушку в Херсонской области. В этом году девушка сильно переживала, что не сможет пересечь границу между Крымом и Украиной, ведь ограничения на кордоне продолжают действовать до сих пор. На деле все оказалось не так сложно и крымчанка уже находится в гостях у любимой бабушки.

О том, как сегодня поехать из Крыма на Украину Алина рассказала «Комсомолке».

ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ. УКРАИНСКИЙ

- Российскую границу со стороны Крыма я прошла очень быстро. Людей в пункте пропуска «Джанкой» было мало, как и машин.

При входе на КПП сотрудник Погранслужбы поинтересовался, есть ли у меня с собой украинский паспорт. Я ответила, что есть и он пропустил меня на таможенный контроль. Здесь все работают в защитных масках, но гражданским лицам их можно не надевать.

Я протянула в окошко свой российский паспорт, его долго изучали, а потом задали тот же вопрос: «Есть ли у вас паспорт украинского образца?». Я его показала, таможенник внимательно посмотрел на документ и вернул. А потом меня предупредили, что попасть на Украину я смогу только один раз за все время, пока действуют ограничения по коронавирусу.

ПРИШЛОСЬ ЛОВИТЬ ПОПУТКУ

Выйдя в буферную зону, я поняла, что больше маршрутки между «Джанкоем» и «Чонгаром» не ходят. Людей ведь мало сейчас границу пересекает. Вот их и отменили. Пришлось ловить попутку. Меня согласились подвезти двое молодых парней на машине.

Пока ехали, я успела вставить в свой телефон сим-карту украинского оператора и скачать приложение «Действуй дома». Без него на Украину не пускают. Но вот как оно работает, я так и не смогла узнать. В интернете о нем нет почти никакой информации.

Оказалось, что после скачивания на телефон это приложение просит тебя сфотографироваться и пройти регистрацию по номеру телефона. Я этого делать не стала и дождалась, когда мы подъедем к украинским пограничникам.

Они мне объяснили, что в связи с пандемией я буду обязана провести две недели на самоизоляции по месту моего временного проживания. Только тогда, когда я окажусь дома, мне будет нужно сделать фото и завершить регистрацию. Тогда приложение получит мои точные координаты, и через него за мной будут следить.

В ОЖИДАНИИ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»

В любое время на мой телефон может прийти сообщение, на него нужно ответить. Если я это сделаю не из дома, а например, из ресторана, то меня оштрафуют на 18-30 тысяч гривен (47-77 тысяч рублей, - Ред.) за нарушение самоизоляции. Но я могу и пропустить это сообщение. Просто не ответить на него. Так можно сделать пять раз, на шестой выпишут штраф.

Лайфхак заключается в том, что телефон лучше оставлять дома, а если вдруг захочется выйти в гости или сходить погулять – то делать это лучше после заката. В вечернее время и ночью сообщения не приходят, так как это время для сна.

А вот мои попутчики совершили ошибку. Они зарегистрировались в этом приложении прямо на границе. Получилось, что местом их двухнедельной самоизоляции будет КПП «Чонгар». Когда им это объяснили, они чуть в обморок не упали. Им же сразу стали угрожать, что вызовут национальную полицию и выпишут штраф.

Правда, ребята быстро сориентировались и удалили приложение. Они скачали его повторно и зарегистрировались на номера телефонов своих друзей, живущих на Украине. Получили от них коды подтверждения и поехали дальше.

ПОФИГ НА ВСЕ, КРОМЕ ДЕНЕГ

На границе со стороны Крыма меня досматривали тщательно, но быстро. А вот на украинской стороне всем пофиг. Пограничники ходят без масок, без перчаток, никакого досмотра, по сути, нет. Главное, что ни проверяют – какую сумму денег ты с собой везешь наличными. Больше 10 тысяч рублей нельзя. Да мне и не зачем было столько с собой брать, к родным ведь ехала.

Я еще не успела толком осмотреться, но первое впечатление, что никакой паники по коронавирусу на Украине нет. Все спокойно, людей на улице не останавливают. Но я на всякий случай буду оставлять свой телефон дома и стараться выходить гулять только вечером.

Домой, в Крым, поеду через пару недель. Там уже никакой самоизоляции не будет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли сейчас приехать в Крым из Украины

Пограничники объяснили, можно ли сейчас приехать в Крым из Украины (подробнее)