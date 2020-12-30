В Симферополе прошла церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мамины глаза». Конкурс провела «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в честь Дня матери.Напомним, больше всего голосов читателей «Комсомолки» набрали сразу три работы воспитанников ясли-сада № 9 «Солнышко» в селе Яркое Поле Кировского района.Мы решили наградить первым местом трех воспитанников детского сада: пятилетнюю Илиану Будурову – она набрала больше 19 тысяч голосов, Эльнару Бештыеву 5 лет – за девочку проголосовали чуть больше 18 тысяч читателей, и Дарью Шаповалову 6 лет – ей отдали голоса 17 919 человек!Второе место в голосовании заняла пятилетняя Сание Налбандова из детского сада «Аленький цветочек» в селе Заветное Советского района. За работу девочки отдали свои голоса больше 15 тысяч человек.А третье место читатели «Комсомолки» отдали Нике Казановской, которой исполнилось всего 4 годика. Ника ходит в Ясли-сад №14 «Журавушка» села Журавки Кировского района. Ее рисунок оценили более 5 тысяч человек.Церемония награждения маленьких победителей прошла в Минобразе Крыма. Девочки пришли вместе со своими родителями, которые, кажется, радовались выигрышу больше своих дочурок.Победители получили именные грамоты «КП-Крым» за подписью главы Минобраза Республики, директора симферопольского филиала «Комсомольской правды-Крым» Юлии Рудик, а также подарки от спонсоров - супермаркета канцтоваров «Радуга» и «Крымского десерта».- «Комсомолка» продолжает традицию конкурсов и акций для наших маленьких участников. Конкурс рисунков «Мамины глаза» проводится впервые – и сразу же полюбился и деткам, и родителям, и воспитателям. Ну а активность конкурса так и вовсе поразительна – за работы деток отдали свои голоса больше 100 тысяч читателей «Комсомолки»! «Комсомольская правда» поздравляет с наступающим Новым годом всех дошколят, в новом, 2021 году, мы обязательно приготовим для детей и взрослых новые интересные проекты, - отметила директор симферопольского филиала «КП».Участвуйте и побеждайте вместе с нами!