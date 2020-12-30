Кассовый план по мероприятиям ФЦП на этот год в Крыму выполнен на 99%. Всего профинансировано работ на 63 миллиарда рублей.- Экономия составила 1,4 миллиарда рублей, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Экономия получилась в связи с тем, что ряд подрядчиков не смогли обосновать те или иные затраты.Из запланированных к вводу 69 объектов оформлены или находятся в процессе оформления 59. Среди них - канализационно-насосная станция в Ленинском районе, берегоукрепительные сооружения в Приморском, противооползневые работы на храме-маяке в Малореченском, надземные пешеходные переходы по трассе Симферополь-Алушта. Самые значительные объекты, сданные по ФЦП в этом году - трасса «Таврида» и многофункциональный центр им. Семашко.На 10 объектах строительство закончено, но срок их ввода переносится на январь из-за загруженности ведомств. В их числе гидротехнические сооружения на водохранилище в Феодосии, автодороги от Керчи до Отрадного и от села Наниково на гору Клементьева, в микрорайоне «Белое-5» под Симферополем. Не прошли оформление 6 глубоководных выпусков канализации - в Алуште, Партените, Рыбачьем, Солнечногорском и Евпатория, которые уже начали эксплуатировать в рабочем режиме.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбъекты ФЦП Крыма подорожали на 20 миллиардов рублейЗарплата подрядчиков выросла в три раза (подробнее)Реализацию нескольких ключевых проектов по ФЦП Крыма перенесли из-за рисковС рекультивацией свалок и строительством коллектора придется подождать (подробнее)