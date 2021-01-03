На полуострове амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3453 человека, в стационарах находятся 2962. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.Как сообщают в ведомстве, с самого начала пандемии в Крыму выявили 26027 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 20449.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа последние сутки в Крыму зафиксировали еще 220 случаев коронавируса. Среди заболевших 8 человек переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также за истекшие сутки в лабораториях республики на коронавирусную инфекцию обследовано 879 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе за сутки подтверждено 83 новых случая, по данным федерального оперштаба. За сутки скончались трое пациентов.Общее количество случаев коронавируса в городе с начала года составило 6 932. Из них 6 422 выздоровели, 243 скончались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50