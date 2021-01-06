В Крыму побит температурный рекорд, который был установлен 90 лет назад. Абсолютный максимум температур 5 января увеличился сразу на 3 градуса.- 5 января в Крыму зафиксировано 17,6 градуса тепла, что на 3,2 градуса выше многолетних значений, - уточнила КП-Крым начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Последний раз самая высокая температура в 14,4 градуса наблюдалась в 1931 году.Теплая погода привлекла в Крым на новогодние праздники около полумиллиона туристов. Ограничения на массовые мероприятия и работу кафе с лихвой компенсировали безоблачное небо, яркое солнце и полный штиль на море. Температура морской воды +12 градусов и +15 в воздухе сподвигли особо отважных на раннее открытие купального сезона.Уже с 7 января над полуостровом пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет долгожданные дожди, которые будут идти, не переставая. Сильный ливень пройдет 9 января, а уже на следующий день в Крым заглянет холодный воздух Арктики, и с его дыханием придет настоящая зима со снегом и 6-8 градусами мороза. Днем столбики термометра покажут от 0 до -2.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗабавное видео: На улице +14, а суровые крымские дети катаются на санкахТеплый январь не помеха для зимних забав (подробнее)Крымские реки и водохранилища продолжили пересыхать в декабреОсадков выпало незначительное количество (подробнее)