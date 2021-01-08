На полуострове амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3569 человек, в стационарах лечатся - 3145, в обсерваторах изолировано 3 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.С начала пандемии межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 27164 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 21354.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕКак сообщил глава республики Сергей Аксенов, в Крыму за последние сутки зарегистрировали 230 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 заболевших переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 175 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил Аксенов.За истекшие сутки всеми лабораториями республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3212 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ городе-герое коронавирус обнаружили у 92 человек за последние сутки, сообщили на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 7 467.За сутки зафиксировано шесть летальных случаев, общее их количество с начала пандемии составило 270.С выздоровлением выписано 6 826 человека, из них 33 за последние 24 часа.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50