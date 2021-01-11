Южный берег Крыма подсчитывает объемы запасов пресной воды, оставшейся после наплыва туристов в новогодние праздники. За две недели полуостров принял 240 тысяч туристов по официальной статистике, а общее количество прибывших намного больше - частный сектор и арендное жилье выпадает из подсчета. Толпы отдыхающих на набережной Ялты, очереди в кафе и на канатной дороге, забитые автомобилями стоянки на перевале Байдарские ворота и у Форосской церкви говорили о наплыве гостей, которым тоже нужна пресная вода, а не только виды и целебный воздух.- Сезон состоялся, - уверена глава администрации Ялты Янина Павленко. - Что это дало бюджету пока не знаем, но Ялта была заполнена отдыхающими, а это сумасшедшая нагрузка и разбор воды.С НЕБА НАКАПАЛОПервые дни нового 2021 года выдались ясными и теплыми, поэтому притоков в главные водохранилища ЮБК - Загорское и Счастливенское - набралось всего лишь 20 тысяч кубометров.В Загорском при проектном объеме в 27 миллионов 800 тысяч кубометров в наличии 2 миллиона 42 тысяч кубометров воды. В Счастливенском при объеме в 11 миллионов 800 тысяч кубометров осталось 2 миллиона 390 тысяч. Выручили горные источники и водопады: Уч-Кош ежесуточно дает 248,5 кубометров воды, Хаста-Баш - 11 тысяч 193 кубометра, Массандровский водопад - 2 тысячи 65 кубометров, Учан-Су - по 1 тысяче кубов. Благодаря дополнительным притокам в Большой Ялте не отключали воду 31 декабря - 1 января и 6-7 января, подавая в сутки по 60 тысяч кубометров. В остальные дни вода подавалась по графику: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.- С завтрашнего дня (12 января, - Ред.) подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа, - написала Павленко на своей странице в соцсетях. - Вода будет подаваться с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.В поисках дополнительных источников пресной воды Ялта столкнулась с недальновидным решением властей по озеру Могаби - в 2013 году водозаборную станцию с земельным участком в 11 гектаров продали в частную собственность, и теперь, чтобы вернуть водоему статус питьевого, нужно возвращать имущество в государственную собственность. Параллельно власти определяют участок под строительство первой опреснительной станции. По словам Павленко, землю нашли, но законодательной базы в РФ для подачи опресненной воды в централизованную систему нет, и Крыму придется заниматься этим вопросом самостоятельно.КАЧАЕМ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИПо договоренности с правительством Севастополя, ГУП «Вода Крыма» получил в распоряжение три из пяти скважин в районе села Орлиное, откуда воду можно качать на Симеиз. Частично потребности поселков в воде покрываются за счет скважин в Форосе и небольших источников дебетом в 100-200 кубометров. Для нужд Симферополя вода поступает из двух подземных месторождений: в селе Вилино Бахчисарайского района и селах Ивановка и Чеботарка в Сакском районе.- Из Вилино-2 две скважины дают 4,5 тысячи кубометров воды, - сообщил руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Еще на три скважины идет передача документов от Росгеологии, чтобы мы могли закупить насосы и подключить. В Ивановке и Чеботарке готовится к передаче 6 скважин.Все выходные и праздничные дни продолжались строительные работы по монтажу водовода из села Веселое до совхоза им. Дзержинского, чтобы передать воду с западного направления в район Московского кольца. Новая труба в районе улицы Беспалова уже не выдержала давления и 30 декабря рванула в четырех местах.Чтобы снизить потребление «Вода Крыма» торопиться подключить водовод от новых скважин, в связи с чем 11 и 12 января будет прекращена подача воды в город на несколько часов, чтобы врезать затворы. На время похолодания «точки выдачи воды» заменят на автоцистерны: новые 10-кубовые КамАЗы предприятия будут развозить воду по адресам, где раньше стояли пластиковые емкости. После запуска новой ветки водовода с Петровских скал в Добровской долине появилась вода, но под очень низким давлением. Чтобы ее подать на возвышенности нужно приобрести регуляторы давления.По оценке Баженова, из предусмотренных мероприятий по водообеспечению Симферополя выполнены почти все, кроме строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода. По нему «Вода Крыма» будет готова отчитаться не раньше апреля. Сейчас на нужды столичного региона подается по 116 тысяч кубометров воды в сутки, из которых только 44 тысячи кубов поднимается из водохранилищ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВодопады и горные источники напоили гостей и жителей Ялты в новогодние праздникиОживший Учан-Су стал героем соцсетей (подробнее)Ялту посадят на опреснители морской водыГлобальных источников при возросшем потреблении в регионе нет (подробнее)