Нижнемогабинское водохранилище, которое рассчитывают подключить к питьевому водоснабжению Ялтинского региона, превратилось во внутренний водоем микрорайона дорогих вилл и коттеджей. Стоимость готового дома здесь достигает 300 миллионов рублей, участка - 100 миллионов. С 90-х годов озеро Могаби не используется для водоснабжения, и теперь, когда каждая капля пресной воды на вес золота, властям придется отменять предыдущие решения о продаже объектов инженерной инфраструктуры и земли под ними.Водозаборная станция на водохранилище Могаби-2 была построена в середине прошлого века и находилась в собственности республики вплоть до 2012 года. Ею распоряжался водоканал ЮБК, как, впрочем, и другими объектами водного хозяйства на южных склонах Ай-Петри.Дежурка, туалет, не пригодная к эксплуатации камера распределения воды,а также два колодца, труба, система дренажных лотков, ограждение из бетонных плит и сетки рабицы занимали в общей сложности 11,12 гектара дорогой ялтинской земли.Выставить весь комплекс на продажу Фонд имущества Крыма решил в связи с дефицитом средств на погашение внутреннего займа - в 2011 году республика получила добро на выпуск облигаций на 400 миллионов гривен (50 миллионов долларов США, - Ред.) для реализации инновационного экологического проекта в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе.Проект оказался не рентабельным, но поскольку первый транш на 133 миллиона гривен был реализован, на выкуп облигаций и погашение процентов по займу нужно было распродать земли и имущества на 172 миллиона рублей. Возглавлявший на тот момент бюджетную комиссию парламента Крыма, а ныне находящийся под арестом экс-вице-премьер РК Виталий Нахлупин поручил ФиАРКу найти наиболее ликвидные объекты республиканской собственности. Для этого Верховный Совет Крыма исключил водозаборную станцию в пгт Виноградное из списка объектов республиканской собственности, не подлежащих приватизации. Начальная цена продажи составила 1 678 800 гривен (чуть больше 200 тысяч долларов, - Ред.). Дальнейшее использование объекта приватизации определялось покупателем самостоятельно.Согласно кадастровой карте, группа инвентарных объектов (строений и сооружений), расположенных в Ялте, пгт Виноградное, ул. Магобинская, 3в находятся в частной собственности и поставлены на учет в 2015 году. Земельный участок в 11,12 гектара был поделен на две части - все побережье озера, площадью в 6,4 гектара, отнесено к землям населенных пунктов с целевым использованием природно-познавательный туризм.Отметим, что вся улица Магобинская в пгт Виноградное представляет собой клубный коттеджный поселок. В 2008-м году Ливадийский поссовет разрешил здесь приватизировать 27 гектаров территории двум фирмам - ООО «Фирмы Укрпостач» и ООО «Апекс-Юг». Коммерческие структуры заявили строительство туристско-рекреационного комплекса, взяв обязательства реконструировать сети водоканала ЮБК. По факту вместо рекреационного комплекса появился люксовый клубный городок «Магоби».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯлту выручают водопады, Симферополь - подземные рекиСитуация с водоснабжением двух регионов Крыма остается сложной (подробнее)Водопады и горные источники напоили гостей и жителей Ялты в новогодние праздникиОживший Учан-Су стал героем соцсетей (подробнее)