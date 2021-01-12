Этой ночью жителей Ялты не на шутку встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение около курортного города зафиксировали специальные приборы, сообщил КП-Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман.Сначала толчки заметили жители прибрежной зоны. О своих переживаниях они сразу же написали в социальных сетях.- Было дело, сначала гул слышал, потом легкая вибрация... Думал опять учения в море, но нет. Оказалось, землетрясение, - пишет Сергей Трошин в группе «Подслушано Ялта».- Это уже звоночек. Представляю, если случится посильнее, сколько дорог завалит, не говоря о домах, - подхватывают другие.Как оказалось, два небольших толчка магнитудой 3 балла были замечены около полуночи.- Было два уверенных толчка. Один произошел в 23.23 по местному времени, другой - сразу через три минуты, - отмечает Вольфман. - Первый толчок был магнитудой меньше трех баллов - это слабенькое землетрясение, но его эпицентр располагался близко к берегу. Поэтому оно хорошо ощущалось некоторыми жителями Ялты.В год на территории полуострова ученые фиксируют до 150 подземных толчков. Чаще всего они почти не отличаются друг от друга и даже не ощущаются. По словам сейсмолога, последнее было замечено только потому, что произошло недалеко от береговой линии.В МЧС по Крыму также отметили, что землетрясение, которое прошло в ночь с 11 на 12 января, не принесло никаких разрушений. Работа значимых объектов ЖКХ не была нарушена. Однако из-за подземных толчков в Анапе и в некоторых районах Керчи даже повредился чугунный водопровод. Как сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, последствия ЧП уже устранили.Напомним, этой же ночью на границе России и Монголии также зафиксировали землетрясение силой 8,7 балла. Эпицентр располагался в 34 километрах от населенного пункта Турт. После этого в Иркутске, Туве и Красноярском крае ощущались афтершоки. Обошлось без жертв.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗемлетрясение в Ялте не принесло никаких разрушенийПросьб о помощи от горожан в службу спасения также не поступало (подробнее)33 афтершока произошло после землетрясения в Иркутске 12 января 2021Жертв и разрушений после землетрясения в Иркутске 12 января 2021 нет (подробнее)