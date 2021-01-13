В странах бывшего СНГ принято отмечать Новый год несколько раз. По новым правилам - 1 января, а по старым - 13 января. Это связано с переходом с Юлианского на Григорианский календарь. Даты изменились, а традиции остались, но преобразились почти до неузнаваемости. О самых интересных примерах КП-Крым рассказал этнограф-любитель Александр Неос, который сам себя называет хранителем Рождества с 50-летним стажем.ДАТУ ПРАЗДНИКА МЕНЯЛИ ТРИ РАЗА1 января начинается новый календарный год, его отмечает весь мир. Но многие продолжают отмечать Новый год по старому стилю - 13 января. Всего же даты празднования менялись 3 раза. В языческие времена было принято начинать новый год в марте. После принятия христианства церковь настаивала на своих правилах, пытаясь задавить остатки язычества. В 1499 году по указу князя Московского Ивана III на Руси ввели византийский календарь. Так Новый год стали отмечать 1 сентября.Но в декабре 1699 года Петр I издал указ, по которому Россия перешла на юлианский календарь. Так, летоисчисление велось не «от сотворения мира», а от Рождества Христова. И празднование Нового года перенесли с 1 сентября на 1 января. С новым Григорианским календарем празднование осталось 1 января, но разница между календарями составляет 13 дней.СНЕЖНУЮ БАБУ ЛЕПИЛИ ДЛЯ БОГОВЛепить снежную бабу - языческая традиция, которой люди пытались задобрить зимних нимф, чтобы те не сыпали слишком много снега на землю. Позже снеговиков стали лепить ради забавы. Так снежная баба превратилась из языческого символа в забавную фигуру с ведром на голове.ХОРОВОДЫ ВОДИЛИ ВОКРУГ КОСТРАДревние славяне в зимние праздники жгли огромные костры и устраивали вокруг них хороводы, чтобы боги не слали на них сильные морозы. В современном мире обрядов стало меньше, но привычка водить хороводы осталась, только не вокруг костра, а вокруг елки с огоньками.СВЕЧИ СТАВИЛИ ДЛЯ УСОПШИХВ старину на Новый год хозяйка сыпала на праздничный стол семена овса, ржи и лишь тогда накрывала стол чистой скатертью, расставляла блюда. Хозяин же клал на стол ветви ели и зажигал свечи для поминовения усопших. Позже эта традиция видоизменилась, люди стали ставить свечи на новогодний стол для уюта и приносить домой целые ели.КУТЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ СОЧИВОРаньше на Новый год (Старый Новый год) было принято ставить на стол вкусную кашу с ягодами, которая обильно напитывалась соком. Блюдо называли сочиво, что и стало подспорьем для названия праздника сочельником. В современном мире подобную кашу мы готовим не на Новый год, а на Рождество и называем ее кутьей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТоп-10 старинных и современных гаданий на Старый Новый годКрымчанки смогут ворожить с помощью свечей, сапога или телевизора (подробнее)