В этом году крымские отцы-одиночки получат материальную помощь от московского фонда. С ним заключила договор крымская региональная общественная организация «Жизнь в твоих руках».- Материальная помощь семье, где отец сам воспитывает детей и нуждается в поддержке, может быть оказана только после предоставления всех необходимых документов - справок с работы или биржи труда и других, - объясняет КП-Крым Наталья Сердюкова, куратор проекта в республике.В дом к семье будет выезжать комиссия вместе с представителем администрации города или депутатского корпуса. Члены комиссии составят акт осмотра условий проживания и пообщаются с отцом-одиночкой, чтобы понять, какая помощь ему нужна.- Это может быть покупка бытового оборудования - холодильник, стиральная машина, микроволновая или газовая печь, либо оказание помощи в ремонте жилья. Предварительно, мы сейчас работаем с шестью такими семьями, где отцы сами воспитывают детей, в связи со смертью матери или из-за того, что мать оставила семью, - отмечает куратор.Сердюкова заключает, что у комиссии есть главные критерии - отец не должен злоупотреблять алкоголем или наркотиками, а также ответственно заниматься воспитанием детей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти Крыма: Отцы, воспитывающие детей самостоятельно, смогут оформить материнский капиталТаких в республике около 40 человек (подробнее)