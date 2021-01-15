Вакцинация от коронавируса в Крыму стартовала еще 15 декабря. Всего за месяц на полуострове привито 602 человека, 149 из них прошли второй этап и получили завершающую дозу «Спутник V».- Добровольно прививаются не только медицинские работники, но и другие категории населения, - сообщил заместитель Министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. - Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем и жалоб на побочные эффекты не зафиксировано.С декабря на базе медицинских учреждений полуострова открыт 31 прививочный пункт. За весь период иммунизации Крым получил 8042 дозы вакцины от коронавируса. А до конца февраля ожидается еще 84 тысячи доз.Напомним, в этом году планируется привить 60% населения республики. Самая большая партия вакцины для массовой вакцинации приедет на полуостров уже в феврале. Это поступление расширит категорию прививаемых граждан, но не на много.Вакцинация от коронавируса в Крыму для сотрудников отрасли здравоохранения началась 15 декабря. В первый день иммунизации прививку получили около 50 сотрудников скорой помощи и врачей ковидных госпиталей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМассовая вакцинация от коронавируса в Крыму с 18 января: Кому положена прививка и стоит ли ее ждатьВ Минздраве рассказали о массовой вакцинации от коронавируса в Крыму с 18 января (подробнее)Вакцинация от коронавируса в Крыму: Первые 50 человек получили прививкуПосле медицинских работников «Спутник V» получат учителя (подробнее)