Вакцинация от коронавируса в Крыму: Первые 50 человек получили прививку

Самую первую дозу вакцины сегодня получили сотрудники «скорой помощи» и врачи "красной зоны" Фото: Александра Тимощенко

Вакцинация от коронавируса стартовала сегодня в симферопольской городской больнице №7. Прививку уже успели сделать около 50 сотрудников скорой помощи и врачи ковидных госпиталей со всего Крыма.

Как отметил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, сейчас стоит задача привить всех медиков «красной зоны», ведь они рискуют своим здоровьем больше остальных. Но сам он прививку делать не спешит - сперва врачи, которые больше всего контактируют с больными.

Свою вакцину получили около 50 добровольцев из "скорой помощи" Фото: Александра Тимощенко

- Для меня сейчас самое главное - привить моих коллег, которые работают на передовой. А я, как простой солдат, должен быть в конце. Не должен человек, который занимает какую-то должность, быть сейчас в приоритете, - заявил на вопрос «Комсомолки» Остапенко и отметил, что свою дозу от COVID-19 он планирует получить ближе к Новому году.

8 декабря на полуостров прибыло 500 доз вакцины "Спутник V" Фото: Александра Тимощенко

Сначала прививки получат 500 человек - это первая партия «Спутника V», которая появилась в Крыму еще 8 декабря. В ближайшее время в республику поступит еще около 5 тысяч доз вакцины от коронавируса только для медработников «красной зоны».

- Цифра динамическая такая сейчас по тем коллегам, которые работают в инфекционных стационарах: порядка 4-5 тысяч вакцин нужно для того, чтобы мы могли обеспечить их вакцинацию, - подчеркивает Остапенко.

В ближайшее время на территорию Крымского полуострова поступит еще 1 тысяча доз вакцины Фото: Александра Тимощенко

Следующими по списку станут учителя. Затем категории граждан, которым положена вакцина, будут расширятся по мере поступления прививочных доз.

Пробную вакцинацию некоторые врачи ковидного госпиталя прошли еще на прошлой неделе. Спустя несколько дней «Спутника V» никаких осложнений не дал.

- Все прошло очень хорошо. У некоторых только мы отметили немного ухудшение самочувствия, небольшую температуру в течении одного дня и все. Других реакций пока не было, никаких осложнений нет. Ждем теперь титр антител, - заявила КП-Крым заместитель главного врача Симферопольской городской больницы №7 Тамара Шишова.

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