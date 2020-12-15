Пить или не пить: Крымский иммунолог рассказала, кому нельзя делать прививку от коронавируса

По мнению крымского врача-иммунолога, нужно с ответственностью подходить к введению вакцины от ковида Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса «Спутник V» имеет ряд самых разных противопоказаний. Не так давно главный санитарный врач страны Анна Попова призвала всех полностью отказаться от спиртных напитков в период иммунизации. Как же так - впереди столько праздников, и даже по бокалу шампанского нельзя? «Комсомолка» узнала, кому можно делать прививку от ковида и на какие противопоказания стоит обратить особое внимание.

По мнению крымского врача-иммунолога Людмилы Знаменской, нужно с ответственностью подходить к введению вакцины от коронавируса, так как это единственный на сегодняшний день доказанный и эффективный метод профилактики COVID-19.

БОЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

- По вакцине «Спутник V» были проведены доклинические испытания и все фазы клинических исследований. Серьезных побочных реакций не было зарегистрировано, - говорит КП-Крым Знаменская.

Специалисты отмечают, что к прививке от ковида нужно с осторожностью подходить во время осложнений инфекционных и неинфекционных болезней, а также тем из нас, кто страдает хроническими заболеваниями в период их обострения.

- Если вдруг вы чувствуете себя плохо, то проведение вакцинации надо на время отложить. Но это не значит, что делать ее совсем нельзя, - отмечает иммунолог. - В таком случае просто нужно дождаться выздоровления или ремиссии болезни и пройти иммунизацию через две-три недели.

Осторожным нужно быть и людям во время ОРВИ любой сложности или в период заболеваний желудочно-кишечного тракта. В таком случае вакцинацию можно будет проводить только после нормализации температуры.

- Любую вакцину нельзя делать в период острых или при обострении хронических заболеваний, это актуально и для вакцины «Спутник» V, - отмечает Знаменская. - Если во время какого-либо острого инфекционного заболевания мы введем любую вакцину, в том числе и от COVID-19, могут быть осложнения.

Также в стоп-лист прививки попали дети до 18 лет и беременные и женщины в период грудного вскармливания. По мнению иммунолога, пока проведено недостаточно исследований, чтобы утверждать об эффективности и безопасности вакцины для этой категории граждан.

- Заблуждением является и то, что вакцина противопоказана людям с аллергическими заболеваниями. Вакцину нельзя вводить только в период обострения аллергии, а во время ремиссии прививку делать можно и нужно, - продолжает врач. - Вакцина противопоказана в случае гиперчувствительности к компонентам прививки. Если же в первую дозу иммунизации никакой реакции не было, то можно смело делать вторую.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ

Самой волнующей темой для многих стал отказ от алкоголя во время вакцинации. В период клинических исследований это было условием «включения».

- Учитывая, что алкоголь влияет на процессы метаболизма и может снизить работу иммунной системы, необходимо в это время от него действительно отказаться. Рекомендовано не употреблять спиртные напитки за три дня до вакцинации и три дня после, - заключает иммунолог.

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