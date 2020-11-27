Крымская вакцина от COVID-19 появится не раньше следующего года

Крымская вакцина будет готова не раньше следующего года

Крымская вакцина от коронавирусной инфекции появится не раньше следующего года. Сейчас заканчивается исследование на мышах и кроликах, первые результаты положительные. Но до масштабных работ еще далеко - нужно добиться успеха на первом этапе.

- Первые результаты обнадеживают, и если все подтвердится мы начнем искать партнеров для их подтверждения, - говорит проректор КФУ им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин. - На несложные процедуры внутреннего финансирования университета достаточно. Но для углубления и ускорения процесса необходимо больше средств и партнерская помощь, поскольку не все компетенции у нас есть.

Принцип синтезирования вакцины, который используют крымские ученые, уже показал свою эффективность за рубежом. Американские разработчики, которые завершили первый этап исследований синтетического препарата, заявили о его 95% результативности. И если механика создания крымской вакцины совпадает с заокеанскими коллегами, то подход несколько разнится - отечественная разработка содержит антиген и адьювант, то есть не только помогает организму справится с инфекцией, но и поддерживает иммунную систему.

- Технологии существенно отличаются, - подчеркивает Кубышкин. - Американская вакцина показывает, что принцип рабочий, и нас это еще больше обнадеживает. В России нет опыта по созданию вакцин четвертого поколения, и любое получение положительного результата будет продвигать вперед технологии и в других сферах деятельности.

Сейчас ученые выполнили 20% исследований от необходимого для запуска вакцины в производство. Роспотребнадзор рекомендовал крымчанам взаимодействовать с Саратовским противочумным институтом «Микроб», чтобы ускорить и усилить разработку препарата. В КФУ пока обходятся своими силами, но доказать эффективность вакцины смогут только в партнерстве - в университете не хватает материальной базы и компетенций для широкомасштабных работ.

- Мы не просто сгенерировали идею, а способны синтезировать вакцину сами, - отмечает доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок. - На данный момент мы тестируем эту вакцину, основываясь на опыте сотрудников университета. Во многом мы энтузиасты, и нами больше движет интерес.

Исследования, которые проводит университетская лаборатория, показывают наличие инфекции у 15-20 человек из 100. Многие переносят ее бессимптомно, что объясняется наличием в их иммунной системе определенных антител. В среднем иммунитет к COVID-19 есть у каждого четвертого жителя региона, но как долго он продержится никто сказать не может.

- Стремление к созданию коллективного иммунитета - это идея всего мира, - уверен профессор Медицинской академии им. Георгиевского Мунивер Гафарова. - Классически в эпидемиологии считается, что его должно приобрести 50% населения. И если говорить о вакцинировании, то это, в первую очередь, профессиональные группы риска - медики и лаборанты. Затем преподаватели и педагоги - те, кто может заразить большое количество людей. Вакцина - это вещь очень дорогая.

Если крымская разработка докажет свою эффективность, ее производство будет менее затратным, чем «Спутник V». К тому же, возможность получить его впрыскиванием в нос сокращает сроки иммунизации. Сейчас во всем мире одновременно разрабатывается около 150 вакцин, но это не смущает крымских ученых - чем больше разработок в этом направлении, тем лучше. Технологии самые разные и эффективность определится в соревновании и партнерстве.

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