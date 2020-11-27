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Крымская вакцина от COVID-19 появится не раньше следующего года

Эффективность технологии уже подтвердили американцы
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Крымская вакцина будет готова не раньше следующего года

Крымская вакцина будет готова не раньше следующего года

Крымская вакцина от коронавирусной инфекции появится не раньше следующего года. Сейчас заканчивается исследование на мышах и кроликах, первые результаты положительные. Но до масштабных работ еще далеко - нужно добиться успеха на первом этапе.

- Первые результаты обнадеживают, и если все подтвердится мы начнем искать партнеров для их подтверждения, - говорит проректор КФУ им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин. - На несложные процедуры внутреннего финансирования университета достаточно. Но для углубления и ускорения процесса необходимо больше средств и партнерская помощь, поскольку не все компетенции у нас есть.

Принцип синтезирования вакцины, который используют крымские ученые, уже показал свою эффективность за рубежом. Американские разработчики, которые завершили первый этап исследований синтетического препарата, заявили о его 95% результативности. И если механика создания крымской вакцины совпадает с заокеанскими коллегами, то подход несколько разнится - отечественная разработка содержит антиген и адьювант, то есть не только помогает организму справится с инфекцией, но и поддерживает иммунную систему.

- Технологии существенно отличаются, - подчеркивает Кубышкин. - Американская вакцина показывает, что принцип рабочий, и нас это еще больше обнадеживает. В России нет опыта по созданию вакцин четвертого поколения, и любое получение положительного результата будет продвигать вперед технологии и в других сферах деятельности.

Сейчас ученые выполнили 20% исследований от необходимого для запуска вакцины в производство. Роспотребнадзор рекомендовал крымчанам взаимодействовать с Саратовским противочумным институтом «Микроб», чтобы ускорить и усилить разработку препарата. В КФУ пока обходятся своими силами, но доказать эффективность вакцины смогут только в партнерстве - в университете не хватает материальной базы и компетенций для широкомасштабных работ.

- Мы не просто сгенерировали идею, а способны синтезировать вакцину сами, - отмечает доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок. - На данный момент мы тестируем эту вакцину, основываясь на опыте сотрудников университета. Во многом мы энтузиасты, и нами больше движет интерес.

Исследования, которые проводит университетская лаборатория, показывают наличие инфекции у 15-20 человек из 100. Многие переносят ее бессимптомно, что объясняется наличием в их иммунной системе определенных антител. В среднем иммунитет к COVID-19 есть у каждого четвертого жителя региона, но как долго он продержится никто сказать не может.

- Стремление к созданию коллективного иммунитета - это идея всего мира, - уверен профессор Медицинской академии им. Георгиевского Мунивер Гафарова. - Классически в эпидемиологии считается, что его должно приобрести 50% населения. И если говорить о вакцинировании, то это, в первую очередь, профессиональные группы риска - медики и лаборанты. Затем преподаватели и педагоги - те, кто может заразить большое количество людей. Вакцина - это вещь очень дорогая.

Если крымская разработка докажет свою эффективность, ее производство будет менее затратным, чем «Спутник V». К тому же, возможность получить его впрыскиванием в нос сокращает сроки иммунизации. Сейчас во всем мире одновременно разрабатывается около 150 вакцин, но это не смущает крымских ученых - чем больше разработок в этом направлении, тем лучше. Технологии самые разные и эффективность определится в соревновании и партнерстве.

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