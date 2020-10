Крымские ученые заявили о создании новой вакцины от COVID-19

Крымские ученые разработали новую вакцину от коронавируса. Фото: КФУ

Крымские ученые заявили о разработке альтернативной вакцины от COVID-19. Ее уникальность в способе применения - вакцину можно просто вдыхать.

В основе препарата один олигонуклеотид - тиофосфатный фрагмента ДНК - в форме лассо, содержащий активатор врожденного иммунитета, и антиген с фрагментом генома SARS-CoV-2. Организм его идентифицирует и выработает антитела.

- Основательность действия вакцины обеспечивается свойствами тиофосфатных олигонуклеотидов, которые эффективно проникают в клетки и имеют пролонгированный эффект, - пояснил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. - Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, не понадобится никаких инъекций.

Ученые считают, что летальность коронавируса постепенно будет уменьшаться, поскольку инфекции не выгодно убивать своего носителя. По этой причине в популяции будут закрепляться менее опасные штаммы вируса, но способные к стремительному распространению. Альтернатива вакцин позволит выбрать самую эффективную в конкретном случае.

Приступить к тестированию крымской вакцины ученые готовы сразу после получения необходимого финансирования.

Результаты исследования представлены в статье «SARS-CoV-2 will constantly sweep its tracks: a vaccine containing CpG motifs in ‘lasso’ for the multi-faced virus», опубликованной в международном научном журнале «Inflammation Research».

