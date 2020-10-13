Заоблачные цены и дефицит лекарств: Крымчане жалуются на подорожание масок и противовирусных препаратов

Чаще всего крымчане спрашивают в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски Фото: Архив "КП"

В Крыму снова вспомнили про масочный режим и социальную дистанцию. Без средств индивидуальной защиты могут не пустить в общественный транспорт и даже в магазин. Очередной спрос на маски в очередной раз вызвал рост цен на ряд противоковидных товаров первой необходимости.

«АПТЕКИ ЛОВЯТ МОМЕНТ»

- Почему сейчас одноразовые маски в аптеках Феодосии стоят от 20 до 30 рублей, в то время как по ТВ сказали, что в Москве их цена 5 рублей?, - возмущаются пользователи соцсетей. - Я понимаю, что аптеки ловят момент, но не до такой же степени.

Купить медицинскую маску сейчас не составит труда, они есть во всех аптеках и даже супермаркетах, но цены на них кусаются - 30 рублей за штуку, а иногда и все 50. На вопрос «почему так дорого?» продавцы спокойно отвечают: «всегда так было».

Хотя раньше стоимость одноразовой маски не превышала 10 рублей.

- В последнее время цены не меняются. 30 рублей - это еще дешево, - говорят корреспонденту КП-Крым в одной из аптек Симферополя. - А вот если сравнивать с весной, то тут да, цены выросли. Но это от поставщиков зависит, не от нас точно.

В аптеке пять масок можно купить за 75 рублей Фото: Александра Тимощенко

Вместе с одноразовыми средствами защиты цены выросли и на противовирусные препараты. В некоторых аптеках столицы их стоимость достигает 800 рублей. В среднем цена начинается от рублей, хотя еще недавно эти препараты можно было купить на 50% дешевле.

В среднем стоимость противовирусных варьируется от 400 до 800 рублей Фото: Александра Тимощенко

- Сейчас почти каждый второй заходит за противовирусным. Кто-то для профилактики, а кто-то для лечения. Но их у нас регулярно раскупают, поэтому самых дешевых не хватает. Берут дорогие, - рассказывают фармацевты.

В аптеках Симферополя не всегда можно найти и термометры. Фармацевты жалуются на дефицит градусников. На них также поднялись цены. Сейчас ртутные термометры стоят от 169 до 300 рублей, и найти их сложно.

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО

Если в начале марта пачка с пятью масками стоила 14-17 рублей, то сейчас купить их оптом можно за 75-80 рублей. Но одноразовые средства защиты продаются не только в аптеках. Есть они и в подземных переходах, а также в супермаркетах. Там цена будет значительно ниже: в некоторых продуктовых магазинах города одну маску можно купить всего за 5 рублей, что в 6 раз дешевле аптечных цен.

Напомним, в Крыму уже несколько дней действует строгий запрет на обслуживание покупателей без масок. На входах в супермаркеты охранники делают замечания людям без средств индивидуальной защиты, а пассажиров без иногда выгоняют из общественного транспорта.

В некоторых аптеках города фармацевты не обслуживают без маски. Но где тогда можно приобрести это средство защиты? Фото: Александра Тимощенко

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