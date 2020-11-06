В Крыму приступили к испытаниям вакцины от COVID-19

Вакцину ввели кроликам, на очереди - мыши. Фото: КФУ

Крымские разработчики вакцины от коронавируса, не дождавшись предложений о сотрудничестве от других вузов страны, приступили к испытаниям на животных. Если опыт окажется удачным, в декабре можно будет вводить препарат добровольцам.

- Мы разработали свою схему и сейчас проводим иммунизацию кроликов, посмотрим, появляются ли у них антитела, - рассказал КП-Крым проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. - Следующий этап - введение больших доз мышам, чтобы проверить токсичность вакцины. И если оба этапа пройдут удачно, то это будет свидетельствовать о том, что вакцина работает, и можно переходить к апробированию на добровольцах.

Экспериментальный период начался с 3 ноября. Через две недели у кроликов возьмут анализы на наличие антител к COVID-19, и в зависимости от результата будут проводить дальнейшие испытания.

- К декабрю будем понимать, можем ли приступать к испытаниям на добровольцах. Нужно 5-7 человек, я сам пока без антител и себе впрысну, - заверил Кубышкин.

Напомним, группа молодых ученых КФУ разработали синтетическую вакцину от COVID-19. Ее механизм позволяет не вводить вакцину в кровь, а впрыскивать на слизистую носа, и этого будет достаточно, чтобы иммунная система организма отреагировала выработкой антител.

Назальный метод упрощает применение и сокращает сроки проведения прививочной кампании. Вакцины третьего поколения, которые разработаны сейчас, технологически сложны в производстве и стоят дорого. Синтетическая вакцина проще, и если она окажется рабочей, миллионы доз можно произвести за неделю, а вакцинацию населения всей страны провести за 3-4 месяца.

Вакцина уже синтезирована, и для проведения испытаний КФУ был готов объединить усилия с крупными НИИ, которые специализируются на такого рода исследованиях и получают целевое финансирование.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полгода на вакцинацию всей страны: Когда появится изобретенный в Крыму препарат от коронавируса

Для проведения испытаний ученым надо 400 миллионов рублей (подробнее)

Крымские ученые заявили о создании новой вакцины от COVID-19

Главное отличие препарата от других - его можно вдыхать (подробнее)