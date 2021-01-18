Все очень ждали окончания сложного, 2020 года. Он принес миру немало неприятностей и разочарований. Всегда хочется заглянуть в будущее и понять, каким же будет наступивший 2021-й для Крыма и России в целом. Чтобы узнать это, КП-Крым обратилась к помощи астрологов.- Этот год будет немного лучше, чем 20-й, но общее социальное и политическое настроение останется примерно на том же уровне, - отмечает астролог Татьяна Забелло. - Большое влияние на мировые события оказывают две планеты - Юпитер и Сатурн. Они находились слишком близко друг к другу в 2020 году, и эта тенденция продолжится в 2021-м. Отмечу, что Сатурн - это планета, которая нас наказывает, а Юпитер - наоборот, как бы все прощает.Эксперт напомнила, что с апреля до июня прошлого года, когда две планеты находились в знаке Козерога, были введены самые жесткие ограничения из-за коронавируса. Сейчас Сатурн и Юпитер по-прежнему находятся близко и будут в этой позиции до 5 апреля.- Можем констатировать факт, что и коронавирус будет оставаться, и финансовая сторона будет нестабильной. Большинство законов, которые будут принимать власти в этот период, могут быть неэффективными, - поясняет Татьяна Забелло.По ее словам, благоприятный период продлится до 15 сентября, а потом две «роковых» планеты снова встретятся. До 19 ноября социальная и экономическая ситуация снова обострится, но уже с 20-го числа можно будет выдохнуть и спокойно заходить в 2022 год.ЗАТМЕНИЙ МЕНЬШЕ, ГОД ЛУЧШЕАстролог Наталья Борникова отмечает, что текущий год будет спокойнее, чем предыдущий, потому что нас ожидают всего четыре затмения, а не шесть. 26 мая и 19 ноября ожидаются Лунные затмения, а 10 июня и 4 декабря - Солнечные. Эксперт также прогнозирует, что с января по март расслабиться «будет сложно».- Январь встречает стационарным Ураном, это период повышенной аварийности, в том числе и авиа, он продлится до 18.01.21г. Технику в этот период лучше не приобретать. Уран находится в соединении с Марсом в напряженном аспекте с Юпитером (закон, границы) и Сатурном (государство, система). Зимние месяцы могут оказаться жаркими. Уран, планета бунтарей и революционеров, встречается с энергией горячего Марса, - поясняет специалист.В это время возможны экономические коллапсы, глобальные катастрофы и неожиданные бунты, даже военные конфликты. Россия может столкнуться с самыми неожиданными событиями в январе и феврале. Кроме того, в январе, феврале, июне и декабре стоит ожидать серьезных перемен в банковской и строительной сферах и интернет-пространстве России.- Экономическое состояние страны также будет находиться в зоне высокой турбулентности. Буквально с первых дней февраля Россия может столкнуться с неожиданными препятствиями и заморозкой международных отношений, что, безусловно, отразится и на финансовом положении ее граждан. Бизнесу в 2021 году придется бороться за свое существование, особенно среднему и малому, - прогнозирует Наталья Борникова.Эксперт поясняет, что сейчас мир переживает тот период, когда сразу несколько так называемых «поколенческих планет» меняют свой знак. Поэтому всем придется учиться, меняться и приспосабливаться. Изменения, которые начались, будут длиться 5-6 лет.Изменения в 2021 году затронут и сферу образования и туризма:- Свободно перемещаться по земному шару, как раньше уже не получится. Поэтому Крыму ничего больше не останется, как заботливо принимать отдыхающих. Тем более, что след заболеваемости еще будет присутствовать, но к весне уже должен пойти на спад.Астролог порекомендовала убрать внутренний страх и тревожность, быть ответственными за свои эмоции и решения.ОВНАМ - УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ, А СТРЕЛЬЦАМ – СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ2021 даст возможность к серьезным переменам Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам. Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям эксперт советует набраться терпения и жить в прежнем режиме. Овнам, Ракам, Весам и Козерогам впадет возможность улучшить свое финансовое положение, не исключено, что через препятствия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, как будут отдыхать крымчане в 2021 году«Комсомолка» составила производственный календарь на текущий год (подробнее)«Морозы до -20»: Сколько продержится холодная погода в КрымуТеплые зимние каникулы резко сменятся аномальными холодами (подробнее)