Новогодние выходные едва закончились, а в Совете Федерации РФ уже определились, как же будут отдыхать россияне в наступившем 2021 году. В Крыму есть и религиозные праздники, которые тоже становятся выходными. «Комсомолка» разобралась, в какие дни будут работать и отдыхать жители полуострова.Первые длинные выходные будут в феврале в связи с празднование Дня защитника отечества. Так, нерабочими будут 21-23 февраля, но за нерабочий день 22 февраля придется отработать в субботу, 20 числа.Следующая короткая рабочая неделя будет в марте. 8 марта в честь Международного женского дня становится выходным.Далее длинные праздники ждут крымчан в мае. Будем отдыхать с 1 по 3 числа в честь Пасхи и праздником трудящихся, далее нерабочим становится 8 мая перед Днем Победы.В середине июня будет выходной 14 числа. В связи с тем, что День России в этом году приходится на субботу, выходной решили сделать в понедельник.В ноябре становятся выходными 4 и 5 ноября в честь Дня народного единства. 31 декабря в 2021 также будет выходным.Напомним, что ежегодно глава РК Сергей Аксенов принимает указ о дополнительных выходных в Крыму, связанных с религиозными праздниками: Пасха, Троица, Ораза-байрам и Курбан-байрам. Таким образом, дополнительными выходными днями могут стать 21 июня, 13 мая и 20 июля.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Морозы до -20»: Сколько продержится холодная погода в КрымуТеплые зимние каникулы резко сменятся аномальными холодами (подробнее)Эксперт оценил планы Великобритании профинансировать «возвращение» КрымаНа проект иностранное правительство готово выделить около миллиона рублей (подробнее)