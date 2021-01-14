В этом году Крым встретил туристов с жарким гостеприимством. Столбики термометра показывали почти 18 градусов тепла. Крымчане, разодетые в легкие курточки, прогуливались по набережным и не спешили кутаться в шапки и шарфы. Но, как обещают синоптики, с середины января теплая зима резко сменится на аномально холодную.- Начиная с воскресенья мы ожидаем морозы. Среднесуточная погода по всему Крыму будет ниже нормы на целых 7 градусов, - рассказывает КП-Крым начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.С теплой погодой, которая привлекла в Крым на новогодние каникулы около полумиллиона туристов, придется ненадолго попрощаться. Уже в воскресенье ночью температура понизится до 20 градусов мороза в северной части республики. А днем ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.Арктический холодный воздух даже принесет снег, но ненадолго - всего на неделю. По данным синоптиков, пять дней на полуострове будет хозяйничать настоящая холодная зима. Правда, потом минусовую снежную температуру сменят дожди и слякоть.В МЧС Крыма советуют жителям и гостям полуострова на время подготовить сезонную обувь и быть осторожными во время движения по льду.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая погода будет в Крыму на крещенские морозы 2021Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на крещенские морозы 2021 (подробнее)В Крыму побит температурный рекордПоследний раз такая теплынь в начале января наблюдалась в 1931 году (подробнее)