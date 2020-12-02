Середина зимы, по мнению метеорологов Росгидрометцентра, выдастся аномально теплой Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно народным приметам, на Крещение ударяют самые сильные морозы. Снег, вьюга, метель… Но не в Крыму. В последние несколько лет этот праздник полуостров встречает с дождем, слякотью и никаких тебе морозов, санок и снеговиков. Но в этом году синоптики обещают похолодание. «Комсомолка» узнала, какая погода будет в Крыму на крещенские морозы 2021.

Середина зимы, по данным метеорологов Росгидрометцентра, выдастся аномально теплой. Среднемесячная температура будет намного выше нормы. Однако в некоторых районах полуострова все-таки будут заморозки за счет холодных воздушных масс с материка. Средняя температура в январе составит 0,5 градуса тепла. Синоптики обещают много осадков в виде дождя. А в конце месяца, скорее всего, выпадет снег. Как раз в период «крещенских морозов».

В середине января столбики термометра будут медленно, но верно опускаться. Весь оставшийся месяц температура ночью не поднимется выше нуля. С 13 января синоптики обещают снег и -2 градуса. Если в первых числах января жителей полуострова ждет относительно теплая и солнечная погода, то во время крещенских морозов солнце вряд ли покажется из-за облаков.

Так что, как сообщают в Росгидрометцентре, суровых морозов в этом году в Крыму все равно можно не ждать. А вот снег, возможно, выпадет, но уже ближе к февралю.

В прошлом году на Крещение и крещенскую ночь тоже не было традиционных крепких морозов. В этот период была плюсовая температура - около 7 градусов со знаком плюс днем и небольшие заморозки в северных районах - до -1 градуса.

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