2020-01-17T17:19:12+03:00
Общество

Погода в Крыму на Крещение-2020: Ждать сильных морозов синоптики не советуют

В ночь на 19 января температура воздуха на полуострове не опустится ниже - 6 градусов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Днем 19 января воздух прогреется до +6 градусов. На радость купальщикам, окунаться в мороз не придетсяДнем 19 января воздух прогреется до +6 градусов. На радость купальщикам, окунаться в мороз не придетсяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Крещенская ночь в Крыму пройдет без трескучих морозов. С 18 по 19 января холоднее всего будет в северной части полуострова - ночью температура воздуха там опустится до -6 градусов.

- В ночь на 19 января ожидаются слабые морозы. В северных районах ночью будет от -6 до -1. Это касается Джанкоя, Красноперекопска, Армянска. В Симферополе температура воздуха опустится до -3…-2 градусов, - рассказала КП-Крым Татьяна Любецкая, начальник Крымского гидрометцентра.

По ее словам, теплее всего в крещенскую ночь будет на ЮБК. Там столбики термометра не опустятся ниже нуля.

- В ночь на 19 января на Южном берегу Крыма ожидается от +3 до +5 градусов. Днем до +6 градусов, возможен небольшой дождь, - уточнила Любецкая.

Крещенский праздничный день будет нехолодным. В разных регионах Крыма воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Осадки возможны на восточном побережье. В горах есть вероятность выпадения мокрого снега.

- Солнце будет показываться 19 января редко, в основном небо будет скрыто за тучами, переменная облачность. Ветер будет дуть северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В целом погода для окунаний благоприятная, - заключила начальник Крымского гидрометцентра.

Напомним, в Крыму оборудовано 46 мест для массового омовения. Предположительно окунаться будет больше 9 тысяч крымчан. На местах будут дежурить сотрудники МЧС, МВД и медики.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещенские купания-2020: Полный список адресов, где можно окунуться в Крыму

Обряд омовения совершат больше 9 тысяч жителей и гостей полуострова (подробнее)

Где окунуться на Крещение в Крыму в 2020 году: Топ-5 мест для омовения

В этом году совершать священный обряд паломники будут в ночь на воскресенье (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
В Ялте продлен арест мужчине, который 2 месяца держал девушку в сексуальном рабстве
Доходы Республики Крым выросла на 6 миллирдов рублей за год
Фонд поддержки задержанных на Украине крымчан учредили, но не запустили
После падения футбольных ворот на крымского школьника Следком возбудил дело
Владельца катера, который затонул под Судаком, отправили в колонию за гибель пассажирки
На Украине за решеткой остается 41 крымчанин
Пожарные вынесли из огня 88-летнюю крымчанку
Севастопольцы просят продлить рейсы катеров до поздней ночи
На барахолке в Германии нашли орден Красной звезды ветерана из Крыма
Измученную хозяевами собаку из Симферополя пришлось спасать полицейским
Власти Ялты вынесли на голосование цвет будущей униформы дворников
Распогодилось: В Симферополь прилетели самолеты, которые задерживались из-за тумана