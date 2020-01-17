Погода в Крыму на Крещение-2020: Ждать сильных морозов синоптики не советуют

Крещенская ночь в Крыму пройдет без трескучих морозов. С 18 по 19 января холоднее всего будет в северной части полуострова - ночью температура воздуха там опустится до -6 градусов.

- В ночь на 19 января ожидаются слабые морозы. В северных районах ночью будет от -6 до -1. Это касается Джанкоя, Красноперекопска, Армянска. В Симферополе температура воздуха опустится до -3…-2 градусов, - рассказала КП-Крым Татьяна Любецкая, начальник Крымского гидрометцентра.

По ее словам, теплее всего в крещенскую ночь будет на ЮБК. Там столбики термометра не опустятся ниже нуля.

- В ночь на 19 января на Южном берегу Крыма ожидается от +3 до +5 градусов. Днем до +6 градусов, возможен небольшой дождь, - уточнила Любецкая.

Крещенский праздничный день будет нехолодным. В разных регионах Крыма воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Осадки возможны на восточном побережье. В горах есть вероятность выпадения мокрого снега.

- Солнце будет показываться 19 января редко, в основном небо будет скрыто за тучами, переменная облачность. Ветер будет дуть северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В целом погода для окунаний благоприятная, - заключила начальник Крымского гидрометцентра.

Напомним, в Крыму оборудовано 46 мест для массового омовения. Предположительно окунаться будет больше 9 тысяч крымчан. На местах будут дежурить сотрудники МЧС, МВД и медики.

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