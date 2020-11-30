О зимней сказке можно не мечтать: Какой будет погода на Новый год 2021 в Крыму

В ночь с 31 декабря на 1 января температура опустится до 1 градуса тепла Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Пока Россию заметает снегами, крымчанам остается только мечтать о снежной погоде на Новый год 2021. Синоптики обещают, что 31 декабря 2020 года на полуострове будет относительно тепло, поэтому на снежную сказку в праздничную ночь можно даже не надеяться.

Как сообщают в Росгидрометцентре, в декабре будет относительно холодная и сухая погода, но в новогоднюю ночь крымчанам не стоит переживать о заморозках.

Еще в начале декабря жители западной части полуострова смогут почувствовать резкое изменение температуры, но сильных морозов не будет. Среднемесячная температура в первый месяц зимы составит всего 2,4 градуса, а в ночь с 31 декабря на 1 января - опустится до 1 градуса тепла.

Весь день 31 декабря будет облачно, но с прояснениями - до 5 градусов тепла. Утром 1 января столбик термометра опустится до +2. В центральной части полуострова в этот день будет теплая умеренная погода - до 5 градусов со знаком плюс.

КСТАТИ

На прошлых выходных на Ай-Петри уже выпал первых снег. Для синоптиков это ничто, а вот для обывателей - целое событие. Туристы, побывавшие в этот день на Ай-Петри, уже успели поделиться впечатлениями и красивыми фотографиями у себя в социальных сетях.

Напомним, неизбалованные пушистым снегом крымчане прошлый Новый год встречали с дождем и слякотью. Зима в 2020 году была почти бесснежной.

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