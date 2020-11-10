Когда выпадет первый снег в Крыму в 2020 году: Синоптики рассказали о первых холодах

В конце недели крымчан порадует первый снег, ведь уже к выходным температура на полуострове может снизиться до нуля градусов Фото: Архив "КП"

Пока крымчане радовались золотой осени, синоптики уже начали пугать приближающимся похолоданием и первым снегом. По прогнозам, первые отголоски зимы могут ждать жителей полуострова уже на следующей неделе.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, в конце недели крымчан порадует первый снег, ведь уже к выходным - 14 и 15 ноября - температура на полуострове может снизиться до 2-4 градусов. Раннее похолодание связано с арктическим воздухом, поэтому со вторника ночные температуры будут постепенно падать до нулевых отметок.

Уже в середине недели жители полуострова почувствуют резкое похолодание - ночью температура опустится до 1 градуса тепла, а днем не превысит 10 градусов. В четверг и пятницу начнутся первые нулевые ночные и утренние температуры, местами даже будут заморозки - до - 1 и - 2 градусов.

- Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, а в горах от 3 до 7 градусов тепла. При этом уже на следующей неделе на полуострове возможен первый снег, - отмечает министр МЧС республики Сергей Шахов.

В Крымском гидрометцентре отметили, что в этом году ноябрь значительно холоднее прошлого года, а вот половина осени была аномально теплой.

- Эта неделя пока что остается без осадков - сухая и прохладная погода, но вот о теплых куртках и шапках уже стоит позаботиться, зима уже близко, - заключают синоптики.

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