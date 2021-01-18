На сайте Минздрава РК появились номера для связи с WhatsApp-приемными больниц. Теперь получить консультацию у врача можно, не выходя из дома. Для этого нужно указать ФИО, место проживания, мобильный телефон и кратко рассказать суть проблемы.- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6»+7978 60-74-136- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»+7 978 52-28-570- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи»+7978 93-41-032- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница»+7 978 68-25-026- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1»+7 978 04-17-059- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 2»+7 978 74-40-719- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 3»+7978 -69-16-357- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 4»+7 978 09-01-002- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 5»+7978 11-91-470- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский научно-практический центр наркологии»+7 978 -40-41-180- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана»+ 7 978 75-29-703- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Клиническая психиатрическая больница№ 5»+7 978 99-17-310- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Клинический кожно-венерологический диспансер»+7978-68-18-659- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница»+7 978 85-00-479- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»+7 978 84-10-014- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская инфекционная клиническая больница»+7 978 85-76-550- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов»+7978 99-40-730- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»+7 978 98-46-591- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»+7 988 62-14-23- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымская республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»+7 978 59-62-166- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»+7978 93-69-858- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка»+7 978 891-50-739- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский стоматологический центр»+7 978 70-78-803- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центр крови»+7 978-98-50-191- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»+7 978 58-55-538Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский центр реабилитации зрения»+7 978 01-52-033- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская центральная районная клиническая больница»+7 978 -99-65-192- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница»+ 7 978 52-16-151- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Поликлиника медицинских осмотров»+7 978 06-25-935- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Алуштинская центральная городская больница»+7 978-40-94-365- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больницаг. Армянска»+7 978 -68-18-128- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница»+7 978 99-06-058- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская центральная районная больница»+7 978 98-89-280- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Белогорская центральная районная больница»+7 978 98-89-280- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная районная больница»+ 7 978 75-55-010- Государственное автономное учреждение Республики Крым «Джанкойская городская поликлиника»+7 978 73-55-507- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница»+7 978 98-83-450- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница»+7 978 98-83-450- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский психоневрологический диспансер»+7 978-61-81-993- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая поликлиника»+7 978-980-39-38- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом»+7 978 11-67-029- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им. Н.И.Пирогова»+7978 21-24-257+7978-07-70-564+7978-99-12-135- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 3»+ 7 978 62-15-115- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская детская больница»+7 978 98-50-091- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченский родильный дом»+7 978 763 37 40- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская стоматологическая поликлиника»+7 978-60-28-557- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченский психоневрологический диспансер»- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченский психоневрологический диспансер»+7 978 21-23-882- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница г. Красноперекопска»+7978 -99-68-191- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Кировская центральная районная больница»+7 978 90-46-494Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница»+7 978 58-55-538- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница»+7978 -54-32-205- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ленинская центральная районная больница»+7 917-42-55-777- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Нижнегорская районная больница»+7 978 98-50-056- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Раздольненская районная больница»+7 978 -76-28-550- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Первомайская центральная районная больница»+7978 -68-71-595- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Старокрымская районная больница имени академика Н.М.Амосова»+7 978 51-25-648- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница»+7 978 73-20-443- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации»+7 978 09-01-696- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Советская районная больница»+7 978 99-15-416- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница»+7 978 -68-30-180- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница»+7 978 920-56-73- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Стоматологическая поликлиника г. Феодосии»+7 978 61-94-898Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»+7 978 -57-28-710- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинский родильный дом»+7 978 69-19-199- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская стоматологическая поликлиника»+7 978 62-72-109- Государственное автономное учреждение Республики Крым «Санаторий «Прибой»+7978- 61-63-416- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра»+7 978 13-69-921- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Смена»+7 978 82-71-050- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок»+7 978 92-71-495- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный»+7 978 73-89-618- Государственное автономное учреждение Республики Крым «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий им. А.А. Боброва»+7 978 96-97-663- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий «Долоссы»+7 978 88-89-590- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями»+7 978 67-13-180- Государственное автономное учреждение Республики Крым «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко»+7 978 -81-75-781- Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды»+7978- 71-07-492- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка»+7978 90-14-749- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Клинический специализированный санаторий «Симеиз»+7 978 74-07-840Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? 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