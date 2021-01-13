Министерство здравоохранения Крыма обязало все поликлиники и больницы республики зарегистрировать свои страницы в facebook и вести интернет-приемные. Более того у главных врачей появятся whatsapp-приемные.- По тому же принципу, как создана моя whatsapp-приемная, сейчас в каждой больнице, медицинской организации будут созданы и полноценно функционировать официальные страницы в сети facebook, интернет-приемные и whatsapp-приемные главного врача, - заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Время начала работы этих приемных с сегодняшнего дня.Ответственным за работу в социальных сетях приказом Минздрава РК назначается главврач или его заместитель, определяются лица для ведения соцсетей, определяется алгоритм взаимодействия по рассмотрению обращений. На реагирование по обращениям в интернет-приемную отводится 3 часа.Ежедневно до 18.00 вся информация о работе интернет-приемных будет поступать в Минздрав для анализа. Телефоны и ссылки на страницы в соцсетях будут опубликованы на сайте министерства.- Везде, в каждом регионе будут открыты такие же whatsapp-приемные для максимального решения проблемных вопросов на месте и оперативного реагирования, - подчеркнул Остапенко. - Полное делегирование полномочий руководителям на местах.По официальным данным, сегодня около 80% пациентов продолжает лечение от коронавируса на дому. Им и их близким оформляется электронный больничный лист, а также предоставляется дистанционное медицинское сопровождение.Напомним, что сам глава Минздрава РК Остапенко еще в ноябре открыл whatsapp-приемную и консультирует по телефону +79782110300.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАТЙТЕ ТАКЖЕГлава Минздрава Крыма начал увольнять подчиненныхПричиной стали многочисленные жалобы ( подробнее)Министр здравоохранения Крыма рассказал, когда планирует сделать прививку от коронавирусаАлександр Остапенко до сих пор продолжает помогать медикам в ковидном госпитале (подробнее)