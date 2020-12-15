Министр здравоохранения Крыма рассказал, когда планирует сделать прививку от коронавируса

Александр Остапенко планирует сделать свой укол от коронавируса у Новому году Фото: Александра Тимощенко

Свою дозу вакцины от COVID-19 министр здравоохранения планирует сделать уже к Новому году, сообщил он КП-Крым во время брифинга.

Александр Остапенко уже несколько месяц помогает коллегам, которые работают с COVID-положительными пациентами. Он выходит на смену в ковидный госпиталь в ночное время по несколько раз в неделю, но прививку делать не спешит – сначала медики, которые больше всего находятся в «красной зоне».

- Постараюсь привиться к Новому году, - сообщает КП-Крым министр здравоохранения. – Для меня сейчас самое главное – привить моих любимых коллег, которые работают на передовой. А я, как простой солдат, должен быть в конце. Не должен человек, который занимает какую-то должность, быть сейчас в приоритете.

Первая партия вакцинации, напомним, прошла уже сегодня в Симферопольской городской больнице №7. Всего в медучреждения поступило 500 доз. Их в первую очередь отдадут врачам «красной зоны» и сотрудникам скорой помощи. Вакцины уже спели получить более 30 добровольцев.