Администрации многих городов Крыма приняли решение не проводить крещенские купания в этом году. Все из-за неблагоприятной эпидобстановки на фоне коронавируса. Для окунаний в оборудовали лишь 9 мест.Так, желающие нырнуть в ледяную воду, могут это сделать в Симферополе, Саках, Феодосии, Керчи, Симферопольском и Ленинском районах, а также в пгт. Черноморское и Новофедоровка, сообщили в Главном управлении МЧС по РК.МЧС БУДЕТ ДЕЖУРИТЬНа местах будут патрулировать сотрудники МЧС, «КРЫМ-СПАС», МВД, казаки и медицинская служба. Безопасное купание крымчанам и гостям республики обеспечат 66 сотрудников МЧС и около 14 единиц техники, в том числе 2 плавсредства. Вблизи водоема развернут мобильные пункты обогрева, где можно будет выпить горячего чая и укутаться в плед.Однако, в ведомстве напомнили, что погружение в холодную воду - сильнейший стресс для организма.- Лучше сначала оценить свое состояние здоровья и зря не рисковать. Полезно окунаться в ледяную воду лишь закаленным людям. Не рекомендуем купаться людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Резкий перепад температуры может вызвать микроинсульт, судороги и даже потерю сознания, - рассказали в МЧС по РК.КУПАНИЯ МОГУТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПЛОХОГлавный внештатный специалист аллерголог-иммунолог; доцент кафедры внутренней медицины №2 медицинской академии им. С.И. Георгиевского Людмила Знаменская порекомендовала не погружаться в холодную воду, ведь внезапное закаливание может вызвать иммунодефицит в организме.- Купание зимой в холодной воде - это стрессовая ситуация. Подобное закаливание могут применять лишь те, кто прошел все этапы постепенного повышения закаливающей дозы. Если человек никогда не принимал процедур в виде обтираний, обливаний водой комнатной температуры с постепенным снижением температуры воды, то купаться в проруби или холодном море категорически противопоказано, - заверяет врач.Специалист отмечает, что такой стресс для иммунной системы может привести к простуде, обострению хронических заболеваний и иммунодефициту.- Рекомендую воздержаться от окунания. Тем более, что церковь к этому не призывает. Часто люди не ходят на литургию, но идут нырять, что превращает крещенский обряд таинства в обычное закаливание, - добавила Знаменская.ЛУЧШЕ УМЫТЬСЯ СВЯТОЙ ВОДОЙЭксперт утверждает, что крещенские купания нарушают правила социального дистанцирования в период пандемии.- В нынешней эпидобстановке, учитывая необходимость социальной дистанции и масочного режима, проведение такого мероприятия недопустимо. Людям, недавно переболевшим коронавирусом или пневмонией, тем более категорически запрещено погружаться в холодную воду. Ведь любая вирусная инфекция приводит к иммунодефициту, а тут еще дополнительная нагрузка, - заверила доктор.В заключении специалист добавила, праздник лучше отменить на литургии, послушав молебен. Можно также умыться святой водой.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТолько в море и на дистанции: Крещенские купания в Крыму оказались под угрозой запретаРоспотребнадзор рекомендует отказаться в этом году от традиции из-за коронавируса (подробнее)