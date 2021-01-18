С 18 января жители полуострова смогут добровольно записаться на массовую вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно будет в поликлиниках по месту жительства или через WhatsApp-приемные, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.- В связи с началом массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции граждане, желающие сделать прививку, для предварительной записи могут обратиться в поликлинику по месту жительства в телефонном режиме или через WhatsApp-приемную, - отмечают в Минздраве и подчеркивают, что вакцинацию будут проводить только на добровольной основе.Иммунизацию будут производить российской вакциной «Спутник V». Вторую дозу можно будет получить спустя три недели после первой прививки.Напомним, вакцинация от COVID-19 на полуострове стартовала 15 декабря в симферопольской городской больнице №7. В первый день первую дозу прививки получили около 50 сотрудников скорой помощи и врачи ковидных госпиталей со всего полуострова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские больницы открыли свои WhatsApp-приемные«Комсомольская правда» публикует полный список номеров для связи с медицинскими организациями (подробнее)Массовая вакцинация от коронавируса в Крыму с 18 января: Кому положена прививка и стоит ли ее ждатьВ Минздраве рассказали о массовой вакцинации от коронавируса в Крыму с 18 января (подробнее)