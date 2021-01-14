Коронавирус в Крыму прогрессирует, каждый день официально регистрируют больше 200 новых случаев. Жители полуострова с нетерпением ждут, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Крыму. Тем боле, что президент РФ Владимир Путин поручил начать ее уже со следующей недели.МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ В КРЫМУ С 18 ЯНВАРЯС начала года на полуостров поступило лишь 3 тысячи 742 дозы вакцины, которыми собираются прививать только медработников, а значит о массовой вакцинации пока не может быть и речи. Вакцину получат исключительно медицинские сотрудники, которых в республике насчитывается больше 40 тысяч, сообщили КП-Крым в местном Минздраве.- В этом году планируется привить 60% населения республики. Людям бояться этого не стоит, вакцина абсолютно безопасна и эффективна, - говорит заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский, не уточняя, когда конкретно стартует массовая вакцинация.Замминистра отмечает, что после прививки у людей сформируется иммунитет, который защитит от новой коронавирусной инфекции и возможных осложнений.БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ПРИДЕТ В ФЕВРАЛЕВ Крым до конца февраля привезут большую партию вакцины от коронавируса - до 84 тысяч доз. Это поступление расширит категорию прививаемых граждан, но не на много.В Минздраве объясняют, что следующими на очереди после медиков стоят сотрудники сферы образования, торговли, соцработники и водители общественного транспорта. Остальным придется ждать. Сколько - неизвестно. Все зависит от производителя вакцины и распределения ее по регионам страны.Напомним, в Крыму вакцинация представителей отрасли здравоохранения началась 15 декабря 2020 года. Врачи внимательно наблюдали за состоянием привитых, с момента начала кампании осложнений не было. Все чувствуют себя хорошо.По состоянию на конец 2020 года полную двухфазную иммунизацию от коронавируса в Крыму прошли 40 медиков. Использовалась вакцина российского производства «Спутник V».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСперва врачам: Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в КрымВакцинация населения начнется после того, как прививки сделают медицинским работникам (подробнее)Вакцинация от коронавируса в Крыму: Первые 50 человек получили прививкуПосле медицинских работников «Спутник V» получат учителя (подробнее)